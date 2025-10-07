X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচিতে পরিবর্তন 

স্পোর্টস ডেস্ক
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৪আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৪
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচিতে পরিবর্তন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফরের সূচি আগেই চূড়ান্ত হয়েছিল। ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশে আসছে তারা। কিন্তু ম্যাচের সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

আগে সূচি অনুযায়ী তিনটি ওয়ানডে হওয়ার কথা ছিল ১৮, ২০ ও ২৩ অক্টোবর। নতুন সূচিতে দ্বিতীয় ওয়ানডের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০ তারিখের বদলে সেটা অনুষ্ঠিত হবে ২১ অক্টোবর। 

টি-টোয়েন্টি সিরিজে অবশ্য প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাচের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। আগের সূচিতে প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হওয়ার কথা ২৬ ও ২৮ অক্টোবর। এখন নতুন সূচিতে ম্যাচ দুটি হবে ২৭ ও ২৯ অক্টোবর। সূচির বাকি সব কিছু আগের মতোই রাখা হয়েছে।   

একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলো হবে ঢাকার মিরপুর স্টেডিয়ামে। আর চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে তিনটি টি-টোয়েন্টি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফরের পূর্ণাঙ্গ সূচি:

তারিখম্যাচশুরুর সময়ভেন্যু
১৫ অক্টোবরওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখবে--
১৮ অক্টোবর১ম ওয়ানডেদুপুর ১:৩০ মিনিটমিরপুর
২১ অক্টোবর২য় ওয়ানডেদুপুর ১:৩০ মিনিটমিরপুর
২৩ অক্টোবর৩য় ওয়ানডেদুপুর ১:৩০ মিনিটমিরপুর
২৪ অক্টোবরদল চট্টগ্রামে যাত্রা করবে--
২৭ অক্টোবর১ম টি-টোয়েন্টিসন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম
২৯ অক্টোবর২য় টি-টোয়েন্টিসন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম
৩১ অক্টোবর৩য় টি-টোয়েন্টিসন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম
১ নভেম্বরওয়েস্ট ইন্ডিজের বিদায়-

 

 
 

 

