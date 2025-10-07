X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশের বিপক্ষে আয়ারল্যান্ডের টেস্ট স্কোয়াডে ৪ নতুন মুখ

স্পোর্টস ডেস্ক
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৭আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৪
টেস্টে ৫ নতুন মুখ নিয়ে সফরে আসছে আয়ারল্যান্ড।

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে নতুনদের ওপর ভরসা রাখছে আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশ সফরের জন্য ১৫ সদস্যের টেস্ট দল ঘোষণা করেছে তারা। দলে জায়গা পেয়েছেন চার নতুন মুখ। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে না থাকা দুই সিনিয়র পেসার মার্ক অ্যাডেয়ার ও জশ লিটল ফিট হয়ে ফিরেছেন আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে।

আগামী মাসে বাংলাদেশের মাটিতে দুটি টেস্ট খেলবে আয়ারল্যান্ড। এই সিরিজে দলের নেতৃত্বে থাকবেন অভিজ্ঞ অ্যান্ডি বালবার্নি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে টানা তিনটি টেস্ট জিতে ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে আয়ারল্যান্ড।

টেস্ট দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন ব্যাটার কেড কারমাইকেল ও স্টিফেন ডোহেনি, অলরাউন্ডার জর্ডান নিল ও বাঁহাতি পেসার লিয়াম ম্যাকার্থি। এছাড়া টেস্টে অভিষেক না হওয়া লেগস্পিনার গ্যাভিন হোয়েও দলে ফিরেছেন। তাকে এর আগেও দলে ডাকা হয়েছিল।  

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন মার্ক অ্যাডেয়ার ও জশ লিটল। হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে ফিরেছেন অ্যাডেয়ার, অন্যদিকে সাইড স্ট্রেইনের চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন লিটল। তাদের সঙ্গে নতুন করে জায়গা পেয়েছেন ব্যাটার টিম টেক্টর। বাদ পড়েছেন জর্ডান নিল ও গ্রাহাম হিউম।

আয়ারল্যান্ডের স্কোয়াড

টেস্ট দল:
অ্যান্ডি বালবার্নি (অধিনায়ক), কার্টিস ক্যাম্ফার, কেড কারমাইকেল, স্টিফেন ডোহেনি, গ্যাভিন হোয়ে, গ্রাহাম হিউম, ম্যাথু হামফ্রিজ, অ্যান্ডি ম্যাকব্রিন, ব্যারি ম্যাকার্থি, লিয়াম ম্যাকার্থি, পল স্টার্লিং, জর্ডান নিল, হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার, ক্রেইগ ইয়াং

টি-টোয়েন্টি দল:
পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), মার্ক অ্যাডেয়ার, রস অ্যাডেয়ার, বেন কালিৎস, কার্টিস ক্যাম্ফার, গ্যারেথ ডেলানি, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হামফ্রিজ, জশ লিটল, ব্যারি ম্যাকার্থি, হ্যারি টেক্টর, টিম টেক্টর, লোরকান টাকার, বেন হোয়াইট, ক্রেইগ ইয়াং

সিরিজের সূচি

১১-১৫ নভেম্বর: ১ম টেস্ট, সিলেট

১৯-২৩ নভেম্বর: ২য় টেস্ট, ঢাকা

২৭ নভেম্বর: ১ম টি-টোয়েন্টি, চট্টগ্রাম

২৯ নভেম্বর: ২য় টি-টোয়েন্টি, চট্টগ্রাম

২ ডিসেম্বর: ৩য় টি-টোয়েন্টি, ঢাকা

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড সিরিজ
সম্পর্কিত
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট হবে সিলেট ও ঢাকায়
বাংলাদেশের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা টেক্টরের র‌্যাঙ্কিংয়ে ইতিহাস
আয়ারল্যান্ড ম্যাচের অভিজ্ঞতা বিশ্বকাপের আগে কাজে দেবে: শান্ত
সর্বশেষ খবর
সংসদে নারীদের জন্য আলাদা ৩০০ আসনের প্রস্তাব
সংসদে নারীদের জন্য আলাদা ৩০০ আসনের প্রস্তাব
বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে অস্থিতিশীলতা
বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে অস্থিতিশীলতা
সিলেটে ট্রেন লাইনচ্যুতের ঘটনায় দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত, তদন্তে দুটি কমিটি গঠন
সিলেটে ট্রেন লাইনচ্যুতের ঘটনায় দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত, তদন্তে দুটি কমিটি গঠন
যারা পিআর পিআর করে, সেগুলোই নির্বাচন বিলম্বের চ্যালেঞ্জ: সালাহ উদ্দিন
যারা পিআর পিআর করে, সেগুলোই নির্বাচন বিলম্বের চ্যালেঞ্জ: সালাহ উদ্দিন
সর্বাধিক পঠিত
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘সহজক্যাশ’ ভুয়া প্রতিষ্ঠান, লেনদেনে সতর্ক থাকার আহ্বান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
‘সহজক্যাশ’ ভুয়া প্রতিষ্ঠান, লেনদেনে সতর্ক থাকার আহ্বান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media