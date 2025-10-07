বাংলাদেশের বিপক্ষে আয়ারল্যান্ডের টেস্ট স্কোয়াডে ৪ নতুন মুখ

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে নতুনদের ওপর ভরসা রাখছে আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশ সফরের জন্য ১৫ সদস্যের টেস্ট দল ঘোষণা করেছে তারা। দলে জায়গা পেয়েছেন চার নতুন মুখ। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে না থাকা দুই সিনিয়র পেসার মার্ক অ্যাডেয়ার ও জশ লিটল ফিট হয়ে ফিরেছেন আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে।
আগামী মাসে বাংলাদেশের মাটিতে দুটি টেস্ট খেলবে আয়ারল্যান্ড। এই সিরিজে দলের নেতৃত্বে থাকবেন অভিজ্ঞ অ্যান্ডি বালবার্নি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে টানা তিনটি টেস্ট জিতে ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে আয়ারল্যান্ড।
টেস্ট দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন ব্যাটার কেড কারমাইকেল ও স্টিফেন ডোহেনি, অলরাউন্ডার জর্ডান নিল ও বাঁহাতি পেসার লিয়াম ম্যাকার্থি। এছাড়া টেস্টে অভিষেক না হওয়া লেগস্পিনার গ্যাভিন হোয়েও দলে ফিরেছেন। তাকে এর আগেও দলে ডাকা হয়েছিল।
টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন মার্ক অ্যাডেয়ার ও জশ লিটল। হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে ফিরেছেন অ্যাডেয়ার, অন্যদিকে সাইড স্ট্রেইনের চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন লিটল। তাদের সঙ্গে নতুন করে জায়গা পেয়েছেন ব্যাটার টিম টেক্টর। বাদ পড়েছেন জর্ডান নিল ও গ্রাহাম হিউম।
আয়ারল্যান্ডের স্কোয়াড
টেস্ট দল:
অ্যান্ডি বালবার্নি (অধিনায়ক), কার্টিস ক্যাম্ফার, কেড কারমাইকেল, স্টিফেন ডোহেনি, গ্যাভিন হোয়ে, গ্রাহাম হিউম, ম্যাথু হামফ্রিজ, অ্যান্ডি ম্যাকব্রিন, ব্যারি ম্যাকার্থি, লিয়াম ম্যাকার্থি, পল স্টার্লিং, জর্ডান নিল, হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার, ক্রেইগ ইয়াং
টি-টোয়েন্টি দল:
পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), মার্ক অ্যাডেয়ার, রস অ্যাডেয়ার, বেন কালিৎস, কার্টিস ক্যাম্ফার, গ্যারেথ ডেলানি, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হামফ্রিজ, জশ লিটল, ব্যারি ম্যাকার্থি, হ্যারি টেক্টর, টিম টেক্টর, লোরকান টাকার, বেন হোয়াইট, ক্রেইগ ইয়াং
সিরিজের সূচি
১১-১৫ নভেম্বর: ১ম টেস্ট, সিলেট
১৯-২৩ নভেম্বর: ২য় টেস্ট, ঢাকা
২৭ নভেম্বর: ১ম টি-টোয়েন্টি, চট্টগ্রাম
২৯ নভেম্বর: ২য় টি-টোয়েন্টি, চট্টগ্রাম
২ ডিসেম্বর: ৩য় টি-টোয়েন্টি, ঢাকা