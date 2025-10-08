X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
টি–টোয়েন্টির সাফল্যের পর ওয়ানডেতে নতুন শুরুর খোঁজে টাইগাররা

স্পোর্টস ডেস্ক
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৮আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২২
আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ শুরু ওয়ানডে সিরিজ।

শারজায় আফগানিস্তানকে টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাইয়ের পর বাংলাদেশকে এবার নজর ফেরাতে হচ্ছে ওয়ানডে ফরম্যাটে। আজ আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে সন্ধ্যা ৬টায় মুখোমুখি হবে দুই দল। ম্যাচ দেখাবে টি স্পোর্টস। 

টি–টোয়েন্টি ফরম্যাটে দুর্দান্ত ছন্দে আছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে টানা চারটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতেছে। এশিয়া কাপেও সুপার ফোরে পৌঁছে গিয়েছিল। ফাইনালের কাছে গিয়েও সামান্য ব্যবধানে থেমে যায় জাকের আলীদের অগ্রযাত্রা। যদিও ওয়ানডেতে চিত্রটা একেবারেই উল্টো।

গত বছরের নভেম্বর থেকে টানা তিনটি ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ ছিল এই আফগানিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কা। সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজে জয় এসেছিল ২০২৪ সালের মার্চে ঢাকায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।

এই ধারাবাহিক ব্যর্থতার প্রভাব পড়ে আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়েও। বর্তমানে দশম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। যে স্থানটি আবার ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার যোগ্যতার অর্জন অঞ্চলের বাইরে। নিয়ম অনুযায়ী, আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে ছাড়াও র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম আট দল স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্বকাপে অংশ নেবে। বাকি চারটি স্থান নির্ধারিত হবে বাছাইপর্বের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের লক্ষ্য তাই পরিষ্কার—ওয়ানডেতে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করা। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ে দুই লক্ষ্যই পূরণ হতে পারে, তবে এজন্য ব্যাটিং-বোলিংয়ে নতুন চিন্তা ও ধারাবাহিকতা দরকার।

দলের পুনর্গঠনের ইঙ্গিত মিলেছে নতুন মুখ সাইফ হাসানের অন্তর্ভুক্তিতে। টি–টোয়েন্টিতে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে জায়গা পেয়েছেন ডানহাতি এই ব্যাটার। তার ওপেনিং পার্টনার হিসেবে দেখা যেতে পারে তানজিদ হাসান তামিমকে। অন্য ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম ভিসা জটিলতায় এখনও যোগ দিতে পারেননি।

মিডল অর্ডারে ভরসা তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী ও শামীম হোসেন। নিচের দিকে ব্যাটিংয়ে গভীরতা যোগ করতে থাকবেন অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। স্পিন বিভাগের দায়িত্ব থাকবে রিশাদ হোসেন ও তানভীর ইসলামের। আর পেস আক্রমণে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থাকবেন তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম সাকিব, হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানারা।

এদিকে তিন বছর পর দলে ফিরেছেন নুরুল হাসান সোহান। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজে ব্যাট হাতে আলাদা ছাপ রেখেছেন তিনি। তিন ম্যাচে আউট না হয়ে মোট ৬৪ রান করেছেন। প্রথম ম্যাচে ১৩ বলে ২৩, দ্বিতীয়টিতে ২১ বলে ৩১ এবং শেষ ম্যাচে ৯ বলে ১০ রান। ধারাবাহিক এই পারফরম্যান্সই তাকে ওয়ানডে দলে ফেরার সুযোগ করে দিয়েছে।

লিটন দাস অনুপস্থিত থাকায় আসন্ন ওয়ানডে সিরিজে উইকেটের পেছনে সোহানকেই দেখা যেতে পারে। ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। তিনি জাকের আলীর চেয়ে সোহানকে বেছে নেওয়ার পেছনে যুক্তিও দিয়েছেন, ‘আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশের উইকেটকিপার হিসেবে সোহান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি দেশের সেরা উইকেটকিপারের কথা বলি, তাহলে নিঃসন্দেহে সোহানই সেই জায়গার যোগ্য। স্বাভাবিকভাবেই ওয়ানডেতে ওর কিপিংয়ের সুযোগ বেশি থাকবে। অধিনায়ক হিসেবেও আমি এটি চাই। ওর অনেক অভিজ্ঞতা আছে, বাংলাদেশের হয়ে অসংখ্য ম্যাচ খেলেছে। সুযোগ পেলে আমি বিশ্বাস করি, সোহান দলের আরও সাফল্য এনে দিতে পারবে।’

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেটবাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ
