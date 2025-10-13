পঞ্চম দিনে গড়ালো দিল্লি টেস্ট, জয়ের পথে ভারত

প্রথম টেস্ট আড়াই দিনে জিতলেও দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিংয়ে ভালো উন্নতি করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাদের দারুণ প্রতিরোধের কারণেই দিল্লি টেস্ট পঞ্চম দিনে গড়াচ্ছে। যদিও এই টেস্টেও জয়ের পথে স্বাগতিক দল। ভারত দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছে ১ উইকেটে ৬৩ রানে। জয়ের জন্য বাকি মাত্র ৫৮ রান।
১২১ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ভারত দ্রুত ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে (৮) হারালেও, লোকেশ রাহুল (২৫*) এবং সাই সুদর্শন (৩০*) মিলে ইনিংস সামলে নেন। ৫৪ রানে অবিচ্ছিন্ন তারা।
এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ৩৯০ রানে। সেঞ্চুরি করেছেন জন ক্যাম্পবেল। দারুণ লড়াইয়ে তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন শাই হোপও। তিনিও দেখা পান সেঞ্চুরির। তাদের ব্যাটেই ইনিংসে হার এড়িয়েছে সফরকারীরা। শেষ উইকেটে জাস্টিন গ্রিভস (অপরাজিত ৫০) ও জেইডেন সিলস (৩২) মিলে গড়ে তুলেছিলেন ৭৯ রানের জুটি। যা ভারতের বোলারদের বেশ কিছুক্ষণ ভুগিয়েছে।
আহমেদাবাদে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১৪০ রানের ব্যবধানে জিতেছিল ভারত।