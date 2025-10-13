X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
নারী বিশ্বকাপ 

বাজে ফিল্ডিংয়ে আরও একটি হার বাংলাদেশের 

স্পোর্টস ডেস্ক
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০৭আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১০
গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ট্রাইওনের ক্যাচ ছেড়েছেন সুমাইয়া।

নারী বিশ্বকাপে আবারও জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও হার নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বাংলাদেশ। থ্রিলারে পরিণত হওয়া ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছে ৩ উইকেটে। 

শেষ দিকে জমে ওঠা ম্যাচে বাংলাদেশ বাজে ফিল্ডিংয়ের মাশুল দিয়েছে। সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারলে ভিন্ন কিছু হলেও হতে পারতো। ৪৮.৫ ওভারেই যেমন নাদিন ডি ক্লার্কের ক্যাচ মিস করেন স্বর্ণা। তখনও জয়ের জন্য প্রয়োজন ৯ রান। সেই ক্যাচ মিস করার পর নাদিন দি ক্লার্কই স্নায়ু ধরে রেখে এক চার ও এক ছক্কায় ৩ বল হাতে রেখে নিশ্চিত করেন জয়।   

২৩৩ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়ে প্রোটিয়াদের ৭৮ রানে ৫ উইকেট তুলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল বাংলাদেশ। সেখান থেকেই পরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ম্যাচে ফেরান মারিজান ক্যাপ (৫৬) ও ক্লোয়ে ট্রাইওন (৬২)। ক্যাপকে ফিরিয়ে ৮৫ রানের এই জুটি ভাঙেন নাহিদা। তার পরও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হতে দেননি ট্রাইওন- নাদিন ডি ক্লার্ক। অবশ্য এসময় বাংলাদেশের ক্যাচ মিসও তাদের সহায়তা করেছে। নাদিন ডি ক্লার্ক এসময় ট্রাইওনের সঙ্গে ৩৫ রান ও মাসাবাতা ক্লাসের সঙ্গে ৩৭* রানের অপরাজিত দুটি জুটি গড়ে বাংলাদেশের হৃদয় ভেঙেছেন। ক্লার্ক ২৯ বলে ৪টি চার ও ১ ছক্কায় ৩৭ রানে অপরাজিত থাকেন। 

বাংলাদেশের হয়ে ৪৪ রানে দুটি উইকেট নেন নাহিদা আক্তার। একটি করে নেন রাবেয়া খান, ফাহিমা খাতুন ও রিতু মনি। 

আগের দুই ম্যাচে ব্যাটিং ব্যর্থতা ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অবশ্য এদিন নতুন রূপেই দেখা গেছে তাদের। 

বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটে পাওয়ার-হিটিংয়ের এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন স্বর্ণা আক্তার। যা পূর্বের রক্ষণাত্মক ব্যাটিং ধাঁচ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার এই ঝড়ো ইনিংস-ই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বাংলাদেশকে লড়াইয়ে টিকে থাকার সুযোগ করে দেয়।

৪০.১ ওভারে ১৫০ রানে ৩ উইকেটে থাকা অবস্থায় ক্রিজে নামেন স্বর্ণা। এরপর তিনি ৩৫ বলে অপরাজিত ৫১ রান করেন। তাতে  ছিল তিনটি চার ও তিনটি ছয়। তার এই ইনিংসে ভর করেই বাংলাদেশ ২৩৩ রানের লক্ষ্য দিতে পারে। 

শারমিন আক্তার (৫১) এবং অলরাউন্ডার স্বর্ণা আক্তারের (৫১*)  হাফসেঞ্চুরিতে ৬ উইকেটে বাংলাদেশ ২৩২ রানে পৌঁছে। 

চতুর্থ ম্যাচে দুই হাফসেঞ্চুরিই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের। শারমিন ৭৭ বলে ৬ চারে ৫০ রান করে ইনিংসের ভিত গড়ে দেন। আর স্বর্ণা ৩৫ বলে ৫১ রানের ঝড় তুলে বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্রুততম হাফ-সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন। তাতে ইনিংসের শেষ দিকে বাংলাদেশের রান বাড়তে থাকে দ্রুত। 

ব্যাটিং-সহায়ক উইকেটে বাংলাদেশের টপ অর্ডারের ব্যাটাররা সবাই রান পেয়েছেন।  ফারজানা হক (৩০), রুবাইয়া হায়দার (২৫) ও শারমিন (৫০) শুরুর ভিত গড়ে দেন। এরপর অধিনায়ক নিগার (৩২) ক্রিজে এসে স্বর্ণার সঙ্গে জুটি গড়ে ইনিংসের গতি বাড়ান। স্বর্না তার ইনিংসে তিনটি ছয় ও তিনটি চার মারেন। শেষ দিকে রিতু মনি মাত্র ৮ বলে ১৯* রানের ক্যামিও ইনিংসে দলকে সমৃদ্ধ জায়গায় পৌঁছে দেন। রিতু-স্বর্ণার অবিচ্ছিন্ন জুটি শেষ দিকে ১৮ বলে তুলেছে ৩৭ রান। আর শেষ ১০ ওভারে বাংলাদেশ তোলে ৮২ রান।

প্রোটিয়াদের হয়ে ৪২ রানে দুটি উইকেট নেন মালবা। 

/এফআইআর/
বিষয়:
নারী বিশ্বকাপ
সম্পর্কিত
নারী বিশ্বকাপে আজ বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ, দেখবেন কোথায়
ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহাসিক জয়ে যেসব রেকর্ড ভাঙলো
আশা জাগিয়েও ইংল্যান্ডকে হারাতে পারলো না বাংলাদেশ 
সর্বশেষ খবর
শাপলা না পেলে এনসিপি নির্বাচনে অংশ নেবে কি না প্রশ্নে যা বললেন সারজিস
শাপলা না পেলে এনসিপি নির্বাচনে অংশ নেবে কি না প্রশ্নে যা বললেন সারজিস
উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে: ত্রাণ উপদেষ্টা
উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে: ত্রাণ উপদেষ্টা
খুলনায় অভিযানে অস্ত্রসহ যুবক গ্রেফতার
খুলনায় অভিযানে অস্ত্রসহ যুবক গ্রেফতার
ঢাকায় আসছেন অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী, যাবেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে
ঢাকায় আসছেন অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী, যাবেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে
সর্বাধিক পঠিত
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media