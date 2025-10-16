সমর্থকদের আক্রমণাত্মক আচরণে নাঈম লিখলেন, ‘ভালোবাসা চাই, ঘৃণা নয়’

আফগানিস্তানের কাছে প্রথমবার ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা পেয়েছে বাংলাদেশ। সেটা হয়তো অনেক ভক্তই ভালোভাবে নেননি। যার প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে গতকাল বুধবার বাংলাদেশ দলের দেশে ফেরার সময়। বিমানবন্দরে কতিপয় উগ্র সমর্থক আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে চড়াও হন তাদের গাড়ির ওপর। এসময় দুয়ো দিতেও দেখা গেছে তাদের।
পরে এই ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ট্যাটাস দিয়েছেন বাংলাদেশ ওপেনার নাঈম শেখ। সমর্থকদের এমন আচরণ যে তাদের কষ্ট দেয় সেটাই তুলে ধরেছেন তিনি, ‘আসসালামু আলাইকুম। আমরা যারা মাঠে নামি, আমরা শুধু খেলি না — আমরা দেশের নামটা বুকে নিয়ে নামি। লাল-সবুজ পতাকাটা শুধু শরীরে নয়, রক্তে মিশে থাকে। প্রতিটা বল, প্রতিটা রান, প্রতিটা শ্বাসে চেষ্টা করি সেই পতাকাটাকে গর্বিত করতে। হ্যাঁ, কখনো পারি, কখনো পারি না। জয় আসে, পরাজয়ও আসে — এটাই খেলাধুলার বাস্তবতা। জানি, আমরা যখন হেরে যাই, তখন আপনাদের কষ্ট হয়, রাগ হয় — কারণ আপনারাও এই দেশটাকে আমাদের মতোই ভালোবাসেন।’
গাড়িতে চড়াও হওয়া নিয়ে নাইম লিখেছেন, ‘আজ যেভাবে আমাদের প্রতি ঘৃণা, গাড়ীতে আক্রমণ করা হয়েছে, তা সত্যিই কষ্ট দেয়। আমরা মানুষ, ভুল করি, কিন্তু কখনো দেশের প্রতি ভালোবাসা-চেষ্টার ঘাটতি রাখিনা। প্রতিটা মুহূর্তে চেষ্টা করি দেশের জন্য,মানুষের জন্য, আপনাদের মুখে হাসি ফোটাতে। ভালোবাসা চাই, ঘৃণা নয়। সমালোচনা হোক যুক্তিতে, রাগে নয়। কারণ আমরা সবাই একই পতাকার সন্তান। জয় হোক, পরাজয় হোক — লাল-সবুজ যেন আমাদের সবার গর্ব থাকে, ক্ষোভের নয়। আমরা লড়বো, আবার উঠবো — দেশের জন্য, আপনাদের জন্য, এই পতাকার জন্য। ইনশাআল্লাহ।’