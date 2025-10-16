X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সমর্থকদের আক্রমণাত্মক আচরণে নাঈম লিখলেন, ‘ভালোবাসা চাই, ঘৃণা নয়’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৩আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৩
নাঈশ শেখ, ফাইল ছবি।

আফগানিস্তানের কাছে প্রথমবার ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা পেয়েছে বাংলাদেশ। সেটা হয়তো অনেক ভক্তই ভালোভাবে নেননি। যার প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে গতকাল বুধবার বাংলাদেশ দলের দেশে ফেরার সময়। বিমানবন্দরে কতিপয় উগ্র সমর্থক আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে চড়াও হন তাদের গাড়ির ওপর। এসময় দুয়ো দিতেও দেখা গেছে তাদের। 

পরে এই ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ট্যাটাস দিয়েছেন বাংলাদেশ ওপেনার নাঈম শেখ। সমর্থকদের এমন আচরণ যে তাদের কষ্ট দেয় সেটাই তুলে ধরেছেন তিনি, ‘আসসালামু আলাইকুম। আমরা যারা মাঠে নামি, আমরা শুধু খেলি না — আমরা দেশের নামটা বুকে নিয়ে নামি। লাল-সবুজ পতাকাটা শুধু শরীরে নয়, রক্তে মিশে থাকে। প্রতিটা বল, প্রতিটা রান, প্রতিটা শ্বাসে চেষ্টা করি সেই পতাকাটাকে গর্বিত করতে। হ্যাঁ, কখনো পারি, কখনো পারি না। জয় আসে, পরাজয়ও আসে — এটাই খেলাধুলার বাস্তবতা। জানি, আমরা যখন হেরে যাই, তখন আপনাদের কষ্ট হয়, রাগ হয় — কারণ আপনারাও এই দেশটাকে আমাদের মতোই ভালোবাসেন।’

গাড়িতে চড়াও হওয়া নিয়ে নাইম লিখেছেন, ‘আজ যেভাবে আমাদের প্রতি ঘৃণা, গাড়ীতে আক্রমণ করা হয়েছে, তা সত্যিই কষ্ট দেয়। আমরা মানুষ, ভুল করি, কিন্তু কখনো দেশের প্রতি ভালোবাসা-চেষ্টার ঘাটতি রাখিনা। প্রতিটা মুহূর্তে চেষ্টা করি দেশের জন্য,মানুষের জন্য, আপনাদের মুখে হাসি ফোটাতে। ভালোবাসা চাই, ঘৃণা নয়। সমালোচনা হোক যুক্তিতে, রাগে নয়। কারণ আমরা সবাই একই পতাকার সন্তান। জয় হোক, পরাজয় হোক — লাল-সবুজ যেন আমাদের সবার গর্ব থাকে, ক্ষোভের নয়। আমরা লড়বো, আবার উঠবো — দেশের জন্য, আপনাদের জন্য, এই পতাকার জন্য। ইনশাআল্লাহ।’

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট
সম্পর্কিত
ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে খুবই বাজে খেলছি: মিরাজ 
আবুধাবিতে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন নাইম শেখ
টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৭ ধাপ এগিয়েছেন সাইফ 
সর্বশেষ খবর
বায়ুদূষণে শিশু মৃত্যু, বাংলাদেশে নীরব মহামারি
বায়ুদূষণে শিশু মৃত্যু, বাংলাদেশে নীরব মহামারি
সিলেট বোর্ডে পাসের হার কমেছে এক-তৃতীয়াংশ
সিলেট বোর্ডে পাসের হার কমেছে এক-তৃতীয়াংশ
ইংরেজিতে কম নম্বর পেয়েছেন শিক্ষার্থীরা
ইংরেজিতে কম নম্বর পেয়েছেন শিক্ষার্থীরা
সাফ ফুটসালে বাংলাদেশ দলে তিন প্রবাসী
সাফ ফুটসালে বাংলাদেশ দলে তিন প্রবাসী
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media