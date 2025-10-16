X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে প্রথমবার ডাক পেলেন অঙ্কন, ফিরেছেন সৌম্য

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪১আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৫
সৌম্য সরকার, ফাইল ছবি।

আগামী শনিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে নামবে বাংলাদেশ। তার আগে আজ বৃহস্পতিবার দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ ওয়ানডে স্কোয়াড থেকে দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে তাতে। বাদ পড়েছেন ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম শেখ ও পেসার নাহিদ রানা।

ফেব্রুয়ারিতে সর্বশেষ ওয়ানডে খেলা অভিজ্ঞ ব্যাটার সৌম্য সরকার ফিরেছেন দলে। নতুন মুখ হিসেবে জায়গা পেয়েছেন ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ওয়ানডে দলটিতে একমাত্র অনভিষিক্ত ক্রিকেটার তিনি।

ওয়ানডে স্কোয়াড:

মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, মোহাম্মদ সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব ও হাসান মাহমুদ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফরের পূর্ণাঙ্গ সূচি:

 
তারিখম্যাচশুরুর সময়ভেন্যু
    
১৮ অক্টোবর১ম ওয়ানডেদুপুর ১:৩০ মিনিটমিরপুর
২১ অক্টোবর২য় ওয়ানডেদুপুর ১:৩০ মিনিটমিরপুর
২৩ অক্টোবর৩য় ওয়ানডেদুপুর ১:৩০ মিনিটমিরপুর
২৪ অক্টোবরদল চট্টগ্রামে যাত্রা করবে--
২৭ অক্টোবর১ম টি-টোয়েন্টিসন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম
২৯ অক্টোবর২য় টি-টোয়েন্টিসন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম
৩১ অক্টোবর৩য় টি-টোয়েন্টিসন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম
  -

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেটসৌম্য সরকারবাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সম্পর্কিত
সমর্থকদের আক্রমণাত্মক আচরণে নাঈম লিখলেন, ‘ভালোবাসা চাই, ঘৃণা নয়’
ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে খুবই বাজে খেলছি: মিরাজ 
আবুধাবিতে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন নাইম শেখ
সর্বশেষ খবর
রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছেন মোদি, দাবি ট্রাম্পের
রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছেন মোদি, দাবি ট্রাম্পের
ঢাকায় ৫ ডাকাত গ্রেফতার, ডিবি পুলিশের জ্যাকেট-ওয়াকিটকি উদ্ধার
ঢাকায় ৫ ডাকাত গ্রেফতার, ডিবি পুলিশের জ্যাকেট-ওয়াকিটকি উদ্ধার
সাত কলেজ নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে: শিক্ষা উপদেষ্টা
সাত কলেজ নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে: শিক্ষা উপদেষ্টা
চট্টগ্রাম ইপিজেডে পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ১০ ইউনিট 
চট্টগ্রাম ইপিজেডে পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ১০ ইউনিট 
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
নায়কহীন নায়িকা!
নায়কহীন নায়িকা!
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media