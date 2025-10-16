ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে প্রথমবার ডাক পেলেন অঙ্কন, ফিরেছেন সৌম্য

আগামী শনিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে নামবে বাংলাদেশ। তার আগে আজ বৃহস্পতিবার দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ ওয়ানডে স্কোয়াড থেকে দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে তাতে। বাদ পড়েছেন ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম শেখ ও পেসার নাহিদ রানা।
ফেব্রুয়ারিতে সর্বশেষ ওয়ানডে খেলা অভিজ্ঞ ব্যাটার সৌম্য সরকার ফিরেছেন দলে। নতুন মুখ হিসেবে জায়গা পেয়েছেন ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ওয়ানডে দলটিতে একমাত্র অনভিষিক্ত ক্রিকেটার তিনি।
ওয়ানডে স্কোয়াড:
মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, মোহাম্মদ সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব ও হাসান মাহমুদ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফরের পূর্ণাঙ্গ সূচি:
|তারিখ
|ম্যাচ
|শুরুর সময়
|ভেন্যু
|১৮ অক্টোবর
|১ম ওয়ানডে
|দুপুর ১:৩০ মিনিট
|মিরপুর
|২১ অক্টোবর
|২য় ওয়ানডে
|দুপুর ১:৩০ মিনিট
|মিরপুর
|২৩ অক্টোবর
|৩য় ওয়ানডে
|দুপুর ১:৩০ মিনিট
|মিরপুর
|২৪ অক্টোবর
|দল চট্টগ্রামে যাত্রা করবে
|-
|-
|২৭ অক্টোবর
|১ম টি-টোয়েন্টি
|সন্ধ্যা ৬টা
|চট্টগ্রাম
|২৯ অক্টোবর
|২য় টি-টোয়েন্টি
|সন্ধ্যা ৬টা
|চট্টগ্রাম
|৩১ অক্টোবর
|৩য় টি-টোয়েন্টি
|সন্ধ্যা ৬টা
|চট্টগ্রাম
|-