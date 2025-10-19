মার্শের ব্যাটে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ভারতকে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া

পার্থে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ওয়ানডেতে ৭ উইকেটের জয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
২৬ ওভারে পরিণত হওয়া ম্যাচে ১৩১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মার্শ অপরাজিত থাকেন ৪৬ রানে। তার সাবলীল ব্যাটিংয়েই ৩ উইকেট হারিয়ে ২৯ বল হাতে রেখে লক্ষ্য তাড়া করেছে অস্ট্রেলিয়া। তাই ম্যাচসেরাও তিনি। মার্শের সঙ্গে ম্যাট রেনশও অপরাজিত ছিলেন ২১ রানে। চতুর্থ উইকেটে ব্যাট করতে নেমে জশ ফিলিপে করেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৭ রান।
টস জিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা মাথায় রেখে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন মার্শ। বৃষ্টিতে ইনিংসে ছন্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে ভারতের। লোকেশ রাহুলের ৩১ বলে সর্বোচ্চ ৩৮ রান কিছুটা লড়াইয়ের আভাস দিলেও শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেটে তারা থেমেছে ১৩৬ রানে। তারপর বৃষ্টি আইনে অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ১৩১ রান।
শুরু থেকেই ভারতীয় ব্যাটারদের চাপে রাখেন জশ হ্যাজেলউড ও মিচেল স্টার্ক। হ্যাজেলউড দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ করান রোহিত শর্মাকে (৮), এরপর স্টার্ক বিরাট কোহলিকে শূন্য রানে আউট করেন। ভারত ২১ রানে হারায় দুই উইকেট।
অধিনায়ক শুবমান গিল ১০ রান করে নাথান এলিসের বলে উইকেটকিপার ফিলিপের হাতে ধরা পড়েন, তখন ভারতের স্কোর ২৩-৩। এরপরই নামে প্রথম বৃষ্টি।
বিরতির পর ফের ব্যাট করতে নেমে ৪৫ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় তারা। শ্রেয়াস আইয়ারকে ফেরান হ্যাজেলউড। এরপর আবার বৃষ্টি নামলে খেলার পরিধি আরও কমে দাঁড়ায় ২৬ ওভারে।
রাহুল দুটি বিশাল ছক্কা হাঁকিয়ে ইনিংস চাঙা করলেও তৃতীয় ছক্কার চেষ্টায় বাউন্ডারিতে ধরা পড়েন। শেষ দুই ওভারে নিতিশ রেড্ডি ১৯ রান তুললেও তা যথেষ্ট ছিল না।