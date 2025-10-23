ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। চোট থেকে সেরে দলে ফিরেছেন অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। সাইড স্ট্রেইনে এশিয়া কাপের শেষ দিকের ম্যাচগুলো ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে পারেননি তিনি।
এশিয়া কাপ ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে দলের থাকলেও আসন্ন সিরিজে বাদ পড়েছেন অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে তিন ম্যাচের সিরিজ। ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর।
বাংলাদেশ দল:
লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, কাজী নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম।