X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০২আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০২
ফিরেছেন লিটন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। চোট থেকে সেরে দলে ফিরেছেন অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। সাইড স্ট্রেইনে এশিয়া কাপের শেষ দিকের ম্যাচগুলো ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে পারেননি তিনি।

এশিয়া কাপ ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে দলের থাকলেও আসন্ন সিরিজে বাদ পড়েছেন অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে তিন ম্যাচের সিরিজ। ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর।

বাংলাদেশ দল:

লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, কাজী নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম।

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সম্পর্কিত
রিশাদের জোড়া আঘাতে ৬ উইকেট নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের
সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাকি বাংলাদেশ?
সুপার ওভারে রিশাদকে না দেখে অবাক আকিল, সৌম্য জানালেন ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত
সর্বশেষ খবর
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে চতুর্থ দিনের আপিল শুনানি ২৮ অক্টোবর
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে চতুর্থ দিনের আপিল শুনানি ২৮ অক্টোবর
‘২’ মুছে ফেলে ৪০ কোটি টাকার কর ফাঁকি
‘২’ মুছে ফেলে ৪০ কোটি টাকার কর ফাঁকি
১৫ সেনা কর্মকর্তার আইনজীবী হিসেবে থাকবেন না ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন
১৫ সেনা কর্মকর্তার আইনজীবী হিসেবে থাকবেন না ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন
‘কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অপরাধে শ্রম আইনে কঠোর বিধান করা হয়েছে’
‘কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অপরাধে শ্রম আইনে কঠোর বিধান করা হয়েছে’
সর্বাধিক পঠিত
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media