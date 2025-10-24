আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক কে?

বোর্ডের সঙ্গে একমত না হয়ে গত জুনে টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকেও সরে দাঁড়ান নাজমুল হোসেন শান্ত। যদিও এরপর টেস্টে আর কোনও ম্যাচ খেলা হয়নি বাংলাদেশ দলের। তবে এবার আগামী মাসের শুরুতেই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। এর আগে এই সংস্করণের অধিনায়ক কে হচ্ছেন, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে জোর গুঞ্জন আবারও নাজমুলের হাতেই উঠতে পারে অধিনায়কত্বের আর্মব্যান্ড। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এ নিয়ে কাল মিরপুরের প্রেসবক্সে কথাও বলেছেন।
নাজমুলের সঙ্গে আলোচনা নিয়ে বুলবুল বলেন, ‘আমার সঙ্গে (নাজমুলের) এ বিষয়ে কথা হয়নি।’
তবে কীভাবে নতুন টেস্ট অধিনায়ক বেছে নেওয়া হবে সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি, ‘আমরা যেটা পলিসি নিয়েছি সেটা হচ্ছে, কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলবো। বোর্ডের পক্ষ থেকে ক্রিকেট অপারেশনস কথা বলবে, নির্বাচকেরা কথা বলবে, কোচিং স্টাফের শীর্ষ সদস্য যারা আছেন তারা কথা বলবে। কথা বলে যে অধিনায়ক তারা মনে করবে মানানসই, সেই অধিনায়কেরও তা (নেতৃত্ব) গ্রহণ করতে হবে। তারপর সবাই মিলে বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’
ওয়ানডেতে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্ব নিয়েও কথা উঠেছে। শ্রীলঙ্কার পর আফগানিস্তানের বিপক্ষেও তার নেতৃত্বে সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ। যদিও রাতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে।
তবে মিরাজকে সময় দিয়ে তার ওপর আস্থা রাখতে চান বুলবুল। বলেন, ‘একেবারে নতুন অধিনায়ক। আমরা সবাই জানি মিরাজের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি আছে। ওকে একটু সময় দিতে হবে। আর খেলায় তো জয়–পরাজয় থাকবেই। অধিনায়কের যে ম্যাচুরিটি দেখা যায়, বোঝা যায়, তার মধ্যে সেই সম্ভাবনা আছে।’
মিরাজের পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে বুলবুল বলেছেন, ‘আজকালের দুনিয়া ডেটা ড্রিবেন (সংখ্যানির্ভর), অবশ্যই সেটা দেখা উচিত। তবে উইকেট, পরিস্থিতি, দল, কম্বিনেশনের ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করে।’