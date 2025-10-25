X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতে শ্লীলতাহানির শিকার অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার

স্পোর্টস ডেস্ক
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৪আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৪
অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল।

ভারতের ইন্দোরে মোটরসাইকেল আরোহীর হাতে শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দলের দুই সদস্য। শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নারী বিশ্বকাপের শেষ লিগ ম্যাচ খেলতে ইন্দোরে অবস্থান করছে দলটি। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘অস্ট্রেলিয়া নারী দলের দুই খেলোয়াড় ক্যাফেতে যাওয়ার পথে এক মোটরসাইকেল আরোহীর হাতে অযাচিত স্পর্শের শিকার হন।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘ঘটনাটি দলের নিরাপত্তাকর্মীরা পুলিশকে জানিয়েছেন এবং তারা বিষয়টি দেখছেন।’

বৃহস্পতিবার সকালের ওই ঘটনার আগের দিনই ইন্দোরে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। দলের সিকিউরিটি ম্যানেজার ড্যানি সিমন্স ওই দিন সন্ধ্যায় এমআইজি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, শুক্রবার স্থানীয় পুলিশ অভিযুক্ত মোটরসাইকেল চালককে গ্রেপ্তার করেছে।

নারী বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত অপরাজিত রয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
নারী বিশ্বকাপ
সম্পর্কিত
ভারতে শ্লীলতাহানির শিকার অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার
৭ বলে পড়লো ৫ উইকেট, অবিশ্বাস্য ব্যাটিং ধসে আশা শেষ বাংলাদেশের
নারী বিশ্বকাপসেমির আশা টিকিয়ে রাখতে আজ জয়ের বিকল্প নেই বাংলাদেশের 
সর্বশেষ খবর
ভারতে শ্লীলতাহানির শিকার অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার
ভারতে শ্লীলতাহানির শিকার অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার
যুক্তরাষ্ট থেকে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে গম আমদানি শুরু
যুক্তরাষ্ট থেকে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে গম আমদানি শুরু
আটাবের বাতিল হওয়া কমিটির আর্থিক অসঙ্গতির প্রমাণ মিলেছে
আটাবের বাতিল হওয়া কমিটির আর্থিক অসঙ্গতির প্রমাণ মিলেছে
গাজার নিরাপত্তা বাহিনীতে ইসরায়েলের পছন্দের দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ইঙ্গিত
গাজার নিরাপত্তা বাহিনীতে ইসরায়েলের পছন্দের দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ইঙ্গিত
সর্বাধিক পঠিত
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media