মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
মিডল অর্ডারের ব্যাটারদের আরও দায়িত্ব নিতে হতো: তানজিম সাকিব 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০৭আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০৭
তানজিম সাকিব।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দলের ১৬ রানে হারের পর ব্যাটিং বিপর্যয় নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন তানজিম হাসান সাকিব। তার মতে, ইনিংসের শুরুতে দ্রুত উইকেট হারানো এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংয়ের কারণেই সিরিজে ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে টাইগারদের।

চট্টগ্রামে তানজিম ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘শেষের দিকে শিশির পড়ায় ব্যাটিং করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। যদি একজন সেট ব্যাটার থাকতো, তাহলে শেষ দুই ওভারে ৩০ রান তোলা অসম্ভব ছিল না। উইকেটে থাকা ব্যাটসম্যান থাকলে সেটি সামাল দেওয়া যায়।’

নিজের ২৭ বলে ৩৩ রানের ইনিংস প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘নাসুম ভাইয়ের সঙ্গে ব্যাট করতে ভালো লাগছিল। ইচ্ছে ছিল শেষ পর্যন্ত থেকে ম্যাচটা শেষ করতে। সেটা না পারায় আফসোস থাকবেই।’

তানজিমের মতে, শুরুতেই উইকেট হারানোই ম্যাচের গতি নির্ধারণ করে দেয়। তিনি বলেন, ‘অধিকাংশ ব্যাটার সেট হওয়ার আগেই আউট হয়ে গেছে। মিডল অর্ডারের ব্যাটারদের আরও দায়িত্ব নিতে হতো। যদি তারা একটু বেশি সময় ক্রিজে থাকতো এবং স্ট্রাইক রোটেট করতো, ফলটা ভিন্ন হতে পারত।’

শেষ কয়েক ওভারেও জয়ের সুযোগ ছিল বলে জানান তিনি, ‘তাসকিন ভাই আর ফিজ ভাই তখন ব্যাট করছিলেন। নাসুম ভাইয়ের ছক্কাটা যদি বাউন্ডারির ওপারে যেত, তাহলে হয়তো গল্পটা অন্যরকম হতো। ভালো উইকেটে শেষ চার ওভারে প্রতি ওভারে ১০ রান তোলা কঠিন কিছু নয়।’

এছাড়া বোলারদের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, ‘আমরা সবসময় পরিকল্পনা মেনে সহজভাবে বোলিং করি। মোস্তাফিজ, নাসুম, রিশাদ আর তাসকিন—সবাই খুব ভালো বল করেছে। সেই কারণেই আমাদের বোলিং ইউনিট ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে।’

 

বিষয়:
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
শাকসু নির্বাচন আয়োজনে ১৩ সদস্যের কমিশন গঠন, দেওয়া হয়নি রোডম্যাপ
১০ দিনের মধ্যে যুদ্ধবিরতির খসড়া: জেলেনস্কি
অর্থনীতির সুদিন ফিরবে কবে?
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
