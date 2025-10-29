X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
নাইটহুড পেলেন অ্যান্ডারসন

স্পোর্টস ডেস্ক
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০০আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২৪
নাইটহুড পাওয়ার পর পরিবারসহ ফটোসেশনে অ্যান্ডারসন।

ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা টেস্ট উইকেটশিকারি জেমস অ্যান্ডারসন ক্রিকেটে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নাইট উপাধি পেয়েছেন। মঙ্গলবার উইন্ডসর প্রাসাদে এক অনুষ্ঠানে প্রিন্সেস রয়্যাল তার হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

৪৩ বছর বয়সী এই পেসারকে গত এপ্রিল মাসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের পদত্যাগ উপলক্ষে ঘোষিত সম্মাননা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যেখানে একমাত্র ক্রীড়াবিদ হিসেবে ছিলেন অ্যান্ডারসন।

দীর্ঘ ২২ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে অ্যান্ডারসন ১৮৮ টেস্টে নিয়েছেন ৭০৪ উইকেট। টেস্ট ইতিহাসে যা কোনও পেসারের সর্বোচ্চ। পুরো বিশ্বে তার চেয়ে বেশি উইকেট রয়েছে শুধু শ্রীলঙ্কার মুত্তিয়া মুরালিধরন ও অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়ার্নের।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে লর্ডসে বিদায়ী টেস্ট খেলে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেন তিনি। তবে এখনও নিজ রাজ্যের ক্লাব ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে খেলছেন। শোনা যাচ্ছে, ক্লাবটির সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। সেটি হলে ২০২৬ মৌসুম পর্যন্ত অর্থাৎ ৪৪ বছর বয়স পেরিয়েও খেলতে দেখা যেতে পারে তাকে।

নাইট উপাধি পেয়ে অ্যান্ডারসন ইংলিশ ক্রিকেটের এক মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় যোগ দিয়েছেন। তাতে রয়েছেন-স্যার ইয়ান বোথাম, স্যার জিওফ্রে বয়কট, স্যার অ্যালিস্টার কুক ও স্যার অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস।

 

/এফআইআর/
