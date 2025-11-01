রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা

লাহোরে শুক্রবার দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৯ উইকেটের দাপুটে জয়ে সিরিজে ১-১ সমতা ফিরিয়েছে পাকিস্তান। একই দিন আবার বাবর আজম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের রেকর্ডও নিজের করে নিয়েছেন।
১৮ বল খেলে অপরাজিত ১১ রানে ম্যাচ শেষ করেন বাবর। এই ইনিংসের সুবাদে তার মোট রান দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ২৩৪। ভারতের সাবেক অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে পেছনে ফেলে শীর্ষে উঠেছেন তিনি।
এর আগে জয়ের লক্ষ্যে ইনিংসের শুরুতে ঝড় তোলেন ওপেনার সাইম আয়ুব। ৩৮ বলে তার ৭১ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে ভর করে দ্রুতই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় পাকিস্তান। বোলিংয়েও দারুণ সাফল্য আসে। পেসার ফাহিম আশরাফ ২৩ রানে নেন ৪ উইকেট। আর সালমান মির্জা ১৪ রানে নেন ৩ উইকেট।
টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অল্পতে বেঁধে ফেলে পাকিস্তান। মাত্র ১৯.২ ওভারে ১১০ রানে অলআউট হয় প্রোটিয়ারা। সফরকারীদের মধ্যে কেবল ডেওয়াল্ড ব্রেভিস কিছুটা প্রতিরোধ গড়েন। ১৬ বলে করেন ২৫ রান। পাকিস্তানের ধারালো বোলিংয়ের সামনে ছয় ব্যাটারই বোল্ড হয়েছেন।
১১০ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান ৪১ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয়। শাহেবজাদা ফারহান আউট হওয়ার আগে ৩ ছক্কায় করেন ২৩ বলে ২৮ রান। তাকে এলবিডাব্লিউ করেন করবিন বশ। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন সাইম আইয়ুব। ৬টি চার ও ৫টি ছক্কায় ৭১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। সঙ্গে অপরাজিত থাকেন বাবর আজম।