X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আফগানিস্তানের দায়িত্ব ছাড়বেন ট্রট

স্পোর্টস ডেস্ক
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:০৫আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:০৫
জনাথন ট্রট, ফাইল ছবি।

আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই আফগানিস্তানের দায়িত্ব ছাড়বেন প্রধান কোচ জনাথন ট্রট। সোমবার এক বিবৃতিতে এমন তথ্য জানিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)।

ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার ট্রট ২০২২ সালের জুলাইয়ে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তার অধীনেই আফগানিস্তান গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে ইতিহাস গড়ে। এর আগের বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে তারা অল্পের জন্য শীর্ষ চারে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া করেছিল। 

এসিবি জানিয়েছে, ‘প্রধান কোচ জনাথন ট্রটের মেয়াদ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর। জাতীয় দলের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।’

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে আফগানিস্তান চমক দেখিয়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডসহ পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছিল। টুর্নামেন্টে তারা চারটি জয় পেলেও সেমিফাইনালে ওঠার জন্য মাত্র দুই পয়েন্ট দূরে থেকে বিদায় নেয়।

পরের বছর, ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় পেয়ে আফগানিস্তান প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয়। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে বিদায় নেয় তারা।

আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়। যার ফাইনাল হবে ৮ মার্চ।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
হ্যাজলউডের দুর্দান্ত বোলিংয়ের পর মার্শের ব্যাটে অজিদের জয় 
অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট বলের আঘাতে ১৭ বছর বয়সী ক্রিকেটারের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
বিএনপির ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা কে কোন আসন পেলেন
বিএনপির ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা কে কোন আসন পেলেন
মার্কিন নেতৃত্বাধীন আইএসবিরোধী জোটে যোগ দেবে সিরিয়া
মার্কিন নেতৃত্বাধীন আইএসবিরোধী জোটে যোগ দেবে সিরিয়া
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তাড়া নেই ইরানের
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তাড়া নেই ইরানের
রাতে কখন কী খাবেন?
রাতে কখন কী খাবেন?
সর্বাধিক পঠিত
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media