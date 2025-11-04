X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দলে ফিরলেন মাহমুদুল হাসান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৮আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৮
মাহমুদুল হাসান জয়।

আসন্ন আয়ারল্যান্ড টেস্ট সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। টেস্ট দলে ফিরেছেন ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয়। নাজমুল হোসেন শান্ত দলের নেতৃত্বে থাকছেন। 

টেস্টে এখন পর্যন্ত মাত্র ২২.৭৯ গড়ে রান করা ২৪ বছর বয়সী মাহমুদুল হাসান জয়কে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ টেস্ট সিরিজে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তবে জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) দারুণ এক সেঞ্চুরি করার পর আবারও নির্বাচকদের আস্থায় ফিরেছেন তিনি।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলা আগের দল থেকে বাদ পড়েছেন নাঈম হাসান, মাহিদুল ইসলাম ও এনামুল হক বিজয়। অন্যদিকে, বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদকে ১৪ সদস্যের দলে রাখা হয়েছে। যার এখনও টেস্ট অভিষেক হয়নি।

সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১১ নভেম্বর সিলেটে। আর দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট মাঠে গড়াবে ১৯ নভেম্বর ঢাকায়। টেস্ট সিরিজের পর দুই দল খেলবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

বাংলাদেশ দল:

নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন কুমার দাস, জাকের আলী অনিক, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা, এবাদত হোসেন চৌধুরী, হাসান মুরাদ।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট
সম্পর্কিত
আশরাফুলকে ব্যাটিং কোচ করেছে বিসিবি
শান্তই থাকছেন টেস্ট দলের অধিনায়ক
আমি চাই খেলোয়াড়রা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ুক: লিটন 
সর্বশেষ খবর
প্রাথমিকে ১ লাখ ৩১ হাজার কর্মসংস্থানের পথ বন্ধ
সংগীত-শরীরচর্চা শিক্ষকের পদ বাতিলপ্রাথমিকে ১ লাখ ৩১ হাজার কর্মসংস্থানের পথ বন্ধ
বিএনপির সভা শেষে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে ৩ জন নিহত
বিএনপির সভা শেষে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে ৩ জন নিহত
যাচ্ছেন না, থাকছেন তাহসান
যাচ্ছেন না, থাকছেন তাহসান
চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করলেন নেতাকর্মীদের একাংশ
চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করলেন নেতাকর্মীদের একাংশ
সর্বাধিক পঠিত
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটি আবার ফিরলো ‘বড় কর্মকর্তার’ জন্য
স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটি আবার ফিরলো ‘বড় কর্মকর্তার’ জন্য
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media