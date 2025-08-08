চীন সফর বাতিল করে মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা

আগামী অক্টোবরে চীন সফরে যাওয়ার কথা ছিল আর্জেন্টিনার। ৮ ও ১৪ অক্টোবর সেখানে দুটি ম্যাচ হতো। কিন্তু এই সফর বাতিল করেছে আর্জেন্টিনা। এই উইন্ডোতে তারা যুক্তরাষ্ট্রে দুটি ম্যাচ খেলবে, একটির প্রতিপক্ষ মেক্সিকো। অন্য ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা কার সঙ্গে খেলবে তা চূড়ান্ত হয়নি।
কাতারে ২০২২ সালের বিশ্বকাপের পর প্রথমবার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো। সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে আলবিসেলেস্তেরা। ৪ সেপ্টেম্বর তারা স্বাগত জানাবে ভেনেজুয়েলাকে। চার দিন পর ৯ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর। এরপর উত্তর আমেরিকায় ফিরে তারা মুখোমুখি হবে আগামী বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজকের।
আর্জেন্টাইন গণমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, শিকাগোর সোলজার ফিল্ডে ৮ ও ১৪ অক্টোবরের মধ্যে আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোর কেরা হবে। এই মাঠে কোপা আমেরিকার আগে গত বছর একটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল লিওনেল স্ক্যালোনির শিষ্যরা।
আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোর শেষ ম্যাচ হয়েছিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। লুসাইল স্টেডিয়ামে লিওনেল মেসি ও এনজো ফের্নান্দেজের গোলে ২-০ তে জিতেছিল আর্জেন্টাইনরা।
গণমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, এই সফরেই বিশ্বকাপ ফাইনালের ভেন্যু নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনাকে নিয়ে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের জোর চেষ্টা চলছে।