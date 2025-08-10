বার্সা ছেড়ে রোনালদোর ক্লাবে মার্টিনেজ

বার্সেলোনা ছেড়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ক্লাব আল নাসরে যোগ দিয়েছেন ইনিগো মার্টিনেজ। পারস্পরিক সমঝোতাতে দুই পক্ষ চুক্তি বাতিলের পর সৌদি ক্লাবটিতে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছেন এই স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক।
আল নাসরে তার চুক্তির মেয়াদ এক বছরের। তবে বাড়তি মৌসুম বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগও থাকছে।
৩৪ বয়সী বার্সার হয়ে খেলেছেন ৭১ ম্যাচ। ২০২৩ সালে অ্যাথলেতিক ক্লাব থেকে কাতালান ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তার চলে যাওয়া অনেকটা বিস্ময় হয়েই এসেছে ভক্তদের কাছে। কারণ কোচ হান্সি ফ্লিকের অধীনে একাদশে নিয়মিত সুযোগ পাওয়াদের অন্যতম ছিলেন তিনি। গত মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলেছেন ৪৬ ম্যাচ। দলকে ঘরোয়া ট্রেবল- লা লিগা, কোপা দেল রে ও সুপার কোপা জেতাতে সাহায্য করেছেন।
যতটুকু জানা গেছে, গত মৌসুমেই নাকি তাকে লোভনীয় প্রস্তাব দেয় সৌদি প্রো লিগ ক্লাব আল নাসর। কিন্তু তখন বার্সার স্পোর্টিং ডিরেক্টর ডেকো তাকে অনুরোধ করেন থেকে যাওয়ার।