X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বার্সা ছেড়ে রোনালদোর ক্লাবে মার্টিনেজ

স্পোর্টস ডেস্ক
১০ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩১আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৩
ইনিগো মার্টিনেজ।

বার্সেলোনা ছেড়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ক্লাব আল নাসরে যোগ দিয়েছেন ইনিগো মার্টিনেজ। পারস্পরিক সমঝোতাতে দুই পক্ষ চুক্তি বাতিলের পর সৌদি ক্লাবটিতে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছেন এই স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক। 

আল নাসরে তার চুক্তির মেয়াদ এক বছরের। তবে বাড়তি মৌসুম বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগও থাকছে। 

৩৪ বয়সী বার্সার হয়ে খেলেছেন ৭১ ম্যাচ। ২০২৩ সালে অ্যাথলেতিক ক্লাব থেকে কাতালান ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তার চলে যাওয়া অনেকটা বিস্ময় হয়েই এসেছে ভক্তদের কাছে। কারণ কোচ হান্সি ফ্লিকের অধীনে একাদশে নিয়মিত সুযোগ পাওয়াদের অন্যতম ছিলেন তিনি। গত মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলেছেন ৪৬ ম্যাচ। দলকে ঘরোয়া ট্রেবল- লা লিগা, কোপা দেল রে ও সুপার কোপা জেতাতে সাহায্য করেছেন।       

যতটুকু জানা গেছে, গত মৌসুমেই নাকি তাকে লোভনীয় প্রস্তাব দেয় সৌদি প্রো লিগ ক্লাব আল নাসর। কিন্তু তখন বার্সার স্পোর্টিং ডিরেক্টর ডেকো তাকে অনুরোধ করেন থেকে যাওয়ার। 

/এফআইআর/
বিষয়:
বার্সেলোনাআল নাসের
সম্পর্কিত
বার্সা কোচকে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করলো উয়েফা
লেভানডোভস্কিকে শুরুতেই হারালো বার্সা
সিউলে বার্সেলোনার গোল উৎসব
সর্বশেষ খবর
সিলেটে যুবদল কর্মীকে হত্যা
সিলেটে যুবদল কর্মীকে হত্যা
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রদূত হিসেবে সাবেক ফক্স নিউজ উপস্থাপককে মনোনীত করলেন ট্রাম্প
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রদূত হিসেবে সাবেক ফক্স নিউজ উপস্থাপককে মনোনীত করলেন ট্রাম্প
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
নির্বাচনের জন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা
নির্বাচনের জন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media