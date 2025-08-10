X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকায় এসে দিয়াবাতে বললেন, ‘মোহামেডান পারলে আবাহনী কেন চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৯আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৯
আবাহনীর জার্সিতে দিয়াবাতে (ছবি: সংগৃহীত)

ঘরোয়া ফুটবলে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার সুলেমানে দিয়াবাতে। অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোহামেডানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে। নতুন ক্লাব তার সাবেক দলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী। ক্লাবটির হয়ে শুরুতেই চ্যালেঞ্জের সামনে মালির স্ট্রাইকার।

দিয়াবাতে আজ রবিবার প্রথমবার আবাহনীর জার্সিতে অনুশীলন করেছেন। আগামী ১২ আগস্ট এএফসি টুর্নামেন্টে খেলা। এই প্রতিযোগিতা শেষ করতে চান সেরা সাফল্য নিয়ে। তিনি বললেন, ‘প্রথমবার এএফসি টুর্নামেন্টে খেলছি। তবে সব ফুটবল একই ধরনের। তাই আমি আমার খেলাটা খেলবো ইনশাআল্লাহ। আমরা জেতার চেষ্টা করবো। জয়ের জন্য সবকিছু করবো।’

নতুন ক্লাব, তবুও বেশ জানাশোনা। তেমনটাই শোনালেন দিয়াবাতে, ‘আবাহনীর সব খেলোয়াড়কে আমি চিনি। তাই তারা আমার কাছে নতুন নয়। হয়তো খেলাটা নতুন, তবে যেমনটা বলেছি ফুটবল একই ধরনের। খালি নামটা ভিন্ন। খেলোয়াড়েরা ভালো, কোচও খুব ভালো। দলও খুব ভালো। আমি বিশ্বাস করি আমরা জিততে পারবো।’

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েও মোহামেডান এই টুর্নামেন্টে নাম লিখতে পারেননি। সেই সুযোগে আবাহনী সুযোগ পেয়েছে। স্থানীয় ও বিদেশি খেলোয়াড়দের মিশেলে ভালো একটি দল আবাহনী, বললেন দিয়াবাতে, ‘ ফুটবল একজনের খেলা নয়। তাদের ভালো স্থানীয় ফুটবলার আছে। ফুটবল শুধু বিদেশিদের জন্য নয়, এখানে স্থানীয়রাও গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি তারা ভালো খেলোয়াড়। তারা যদি আমাকে সহায়তা করে আমরা কিছু একটা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।’

আবাহনী চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে এই বিশ্বাস ৩৪ বছর বয়সী স্ট্রাইকারের, ‘এই মৌসুমে তারা চেষ্টা করবে কোনও শিরোপা জেতার। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। ফুটবলে যে কোনও কিছু হতে পারে, মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে আবাহনী কেন পারবে না।’ 

নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে আবাহনীকে সাফল্য এনে দিতে চান তিনি, ‘আমি অভিজ্ঞ একজন খেলোয়াড়। জানি কীভাবে খেলতে হয়। আমি আমার সেরাটা দেবো এবং গোল করবো।’

আবাহনীতে খেলাকে নতুন চ্যালেঞ্জ মনে করছেন না দিয়াবাতে, ‘নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ নয়। সাত বছর ধরে আমি বাংলাদেশ ফুটবলকে চিনি। তাই কোনও কিছু নতুন নয়।’

সাবেক ক্লাবের সঙ্গে আবাহনীর অনুশীলনে তফাত খুঁজে পেয়েছেন তিনি, ‘প্রথম দিনে অনুশীলন করে মনে হয়েছে আবাহনী ও মোহামেডানের মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। এখানকার কোচিং কৌশল খুব ভালো। মারুফের কৌশল খুব ভালো, গেম প্ল্যানিংও। তাই পার্থক্যটাও বড়।’

/টিএ/এফএইচএম/
বিষয়:
আবাহনী
সম্পর্কিত
আবাহনী অধিনায়ক কিংসে, আসছেন কিউবাসহ ব্রাজিলের কোচ-খেলোয়াড়
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আবাহনী-কিংস
‘আমাদের শিরোপা স্বপ্ন নেই বললেই চলে’
সর্বশেষ খবর
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
হারুন-বিপ্লবসহ পলাতক ৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার
হারুন-বিপ্লবসহ পলাতক ৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার
বিডিএফ চালু করলো স্কুল অব ডিবেট
বিডিএফ চালু করলো স্কুল অব ডিবেট
পশ্চিমা বিশ্বের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী, আলোচনায় শতবর্ষের পুরনো কার্টুন
পশ্চিমা বিশ্বের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী, আলোচনায় শতবর্ষের পুরনো কার্টুন
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media