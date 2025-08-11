X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দিয়াবাতেকে নিয়ে জয়ের আশা আবাহনীর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৫আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৫
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন আবাহনী কোচ ও অধিনায়ক।

এক সুলেমানে দিয়াবাতে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় আবাহনী আরও উজ্জীবিত। মালির স্ট্রাইকারকে নিয়ে বড় স্বপ্ন দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দলটির। এরই সঙ্গে মোরসালিন-আল আমিন-আসাদুজ্জামান বাবলুদের নিয়েই মঙ্গলবার এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে অফে কিরগিজস্তানের মুরাস ইউনাইটেডকে হারাতে চায় আবাহনী। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বিকাল ৫টায়। এর আগে সোমবার বাফুফে ভবনে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে কিরগিজ দলের কৌশল ধ্বংস করে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানান স্বাগতিকদের কোচ ও অধিনায়ক।

ঘরোয়া ফুটবল এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু আবাহনী তাদের চলতি মৌসুমের ফুটবল অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের বাছাই দিয়ে। কোচ মারুফুল হক চেয়েছিলেন অন্তত ৪ সপ্তাহ অনুশীলন করাতে। কিন্তু সব মিলিয়ে ২৬ দিন সময় পেয়েছেন। আবাহনীতে এবার প্রথম যোগ দিয়েছেন বসুন্ধরা কিংসের শেখ মোরসালিন, পুলিশ এফসির আল আমিন, সৈয়দ কাজেম শাহ ও মোহামেডানের সুলেমানে দিয়াবাতে। যদিও দিয়াবাতে মাত্রই এক দিন আগে মালি থেকে ঢাকায় এসে আকাশী নীলদের জার্সিতে যোগ দিয়েছেন। এদের সঙ্গে রয়েছেন গত মৌসুমে খেলা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, পাপন সিং, হাসান মুরাদ, আসাদুজ্জামান বাবলু, ইয়াসিন খান, মিতুল মারমা সহ অন্যরা। সব মিলিয়ে একটা ব্যালান্সড দল নিয়ে লড়াইয়ের অপেক্ষা মারুফুলের।

এএফসির প্রতিযোগিতায় আবাহনী পরিচিত একটি নাম। এর আগে এএফসি প্রেসিডেন্টস কাপে ৩বার ও এএফসি কাপে অংশ নিয়েছে ৫ বার। এরমধ্যে জোনাল সেমিফাইনালে খেলার অভিজ্ঞতাও আছে। এবার এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে প্রথমবার খেলার অপেক্ষায়।  মুরাস ইউনাইটেডের বিপক্ষে মাঠে নামতে মুখিয়ে আছেন আবাহনীর ফুটবলাররাও। কোচ মারুফুল হক বলেছেন, ‘মাঠের মধ্যে ফুটবলররা যদি পাজলড হয়ে না যায়, তাড়াহুড়ো না করে আর ভয় না পায় এবং আমার ট্রেনিং যদি অনুসরণ করে, তাহলে সাকসেস পাবো। একটা জিনিস হলো সৃষ্টি করার চেয়ে ধ্বংস করা সহজ। আমি সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছি।’

ইউক্রেনের ফুটবলার নিয়ে এসেছে মুরাস ইউনাইটেড। তাতে অবশ্য ভয় পাচ্ছেন না মারুফুল, ‘ওদের খেলায় ইউরোপিয়ান ধাঁচ রয়েছে। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আমার জানা আছে। আমি এই দলকে নিয়ে চিন্তিত নই। তাদের দলে ইউক্রেনের অনেক খেলোয়াড় আছে, বিশেষ করে রক্ষণের চারজনই তাদের ইউক্রেনের। তারা প্রফেশনাল টিম, তাড়াতাড়ি তারা প্রতিপক্ষকে বুঝতে পারবে। তাদের জন্য এটা কোনও ডিস অ্যাডভান্টেজ না।যেহেতু টেকনিক্যালি, ট্যাকটিক্যালি আমাদের খেলোয়াড় ওদের থেকে পিছিয়ে, এখানে আরেকটা বিষয় আছে মেন্টালি। এখানে যেন আমাদের খেলোয়াড় এগিয়ে থাকে। মেন্টালি অনেক সময় প্রুতপক্ষকে ধ্বংস করে দেওয়া সহজ, আমি সেই পথেই হাঁটছি।’

সুলেমানে দিয়াবাতে থাকায় এবার আরও আশাবাদী আবাহনী কোচ, ‘ওর সামর্থ্য সম্পর্কে আমার জানা আছে। কাল অনুশীলনে আমার পরিকল্পনা তাকে শেয়ার করেছি। সে ওটা নিতে পেরেছে। প্রায় ৫০ ভাগ করতে পেরেছে। আমি আশাবাদী সে যদি ৫০ ভাগও করতে পারে কাল এতেই আমি খুশি।’

আবাহনী তাদের সর্বশেষ এএফসি কাপ খেলেছিল ২০১৯ সালের ১৫ মে। সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই ঢাকা স্টেডিয়ামেই। চেন্নাই সিটি এফসির বিপক্ষে ওই ম্যাচে আবাহনী ৩-২ গোলে জেতে। এবার এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগেও নিজেদের মাঠে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চায় আকাশী নীল দলটি। আবাহনীর অধিনায়ক আসাদুজ্জামান বাবলু সেই কথায় শোনালেন,‘সেবার ওই জয় দিয়েই আবাহনী গ্রুপ ই-তে শীর্ষে থেকে নক-আউট পর্বে উঠেছিল। এবারও আমরা প্লে-অফ খেলবো সেই স্টেডিয়ামে। আশা করি এবারও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়বো আমরা।’

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
আবাহনী
সম্পর্কিত
ঢাকায় এসে দিয়াবাতে বললেন, ‘মোহামেডান পারলে আবাহনী কেন চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না’
আবাহনী অধিনায়ক কিংসে, আসছেন কিউবাসহ ব্রাজিলের কোচ-খেলোয়াড়
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আবাহনী-কিংস
সর্বশেষ খবর
ডোমার উপজেলা আ.লীগ নেতা গ্রেফতার
ডোমার উপজেলা আ.লীগ নেতা গ্রেফতার
আওয়ামী লীগ মানুষকে নিঃশেষ করে দিয়েছে: এ্যানি
আওয়ামী লীগ মানুষকে নিঃশেষ করে দিয়েছে: এ্যানি
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান ইনিয়ে-বিনিয়ে ফ্যাসিবাদের দালালি করছেন: সারজিস
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান ইনিয়ে-বিনিয়ে ফ্যাসিবাদের দালালি করছেন: সারজিস
রাজনৈতিক অধিকারের প্রথম ধাপ হলো ভোট দিয়ে সরকার গঠন করা: তারেক রহমান
রাজনৈতিক অধিকারের প্রথম ধাপ হলো ভোট দিয়ে সরকার গঠন করা: তারেক রহমান
সর্বাধিক পঠিত
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
পশ্চিমা বিশ্বের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী, আলোচনায় শতবর্ষের পুরনো কার্টুন
পশ্চিমা বিশ্বের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী, আলোচনায় শতবর্ষের পুরনো কার্টুন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media