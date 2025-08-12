রোনালদোর বিয়ের প্রস্তাবে জর্জিনা বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি রাজি’

দীর্ঘদিন ছিলেন এক সঙ্গে। তাই প্রেম ছাপিয়েও তাদের সম্পর্কের বোঝাপড়াটা অনেক গভীরে। অবশেষে সেই ৮ বছরের সম্পর্ককে একটা আনুষ্ঠানিক মোড়কে ফেলতে যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। প্রেমিকা জর্জিনা রদ্রিগেজকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন পর্তুগিজ যুবরাজ।
জর্জিনা সোমবার নিজেই ইনস্টাগ্রামে সিআরসেভেনের বাগদত্তা হওয়ার খবরটি জানান। আঙুলে হীরার আংটি পরা নিজের একটি ছবি দিয়ে ক্যাপশনে লেখা ছিল রোনালদোর বিয়ের প্রস্তাবের সম্মতিমূলক বার্তা। যার অর্থ ছিল, ‘হ্যাঁ, আমি রাজি। এই জীবনে, এবং আমার সব জীবনে।’
রোনালদো এবং জর্জিনার চারটি সন্তান রয়েছে —যমজ এভা মারিয়া এবং মাতেও (২০১৭ সালে সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম), আলানা (২০১৭ সালে জন্ম) এবং বেলা (২০২২ সালে জন্ম)। দুঃখজনকভাবে, বেলার যমজ ভাই ২০২২ সালে মারা যায়।
এই যুগল আবার রোনালদোর জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো জুনিয়রের (২০১০ সালে জন্ম) অভিভাবকও।
রদ্রিগেজের পোস্টটি আবার রিয়াদ, সৌদি আরবে ট্যাগ করা ছিল। এখানেই রোনালদো বর্তমানে আল-নাসর এফসি’র হয়ে খেলছেন। পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড গত মৌসুমে ক্লাবটির হয়ে সৌদি প্রো লিগে ৩০ ম্যাচে গোল করেছেন ২৫টি।