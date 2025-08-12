X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রোনালদোর বিয়ের প্রস্তাবে জর্জিনা বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি রাজি’

স্পোর্টস ডেস্ক
১২ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৫আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১১:০১
জর্জিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন রোনালদো।

দীর্ঘদিন ছিলেন এক সঙ্গে। তাই প্রেম ছাপিয়েও তাদের সম্পর্কের বোঝাপড়াটা অনেক গভীরে। অবশেষে সেই ৮ বছরের সম্পর্ককে একটা আনুষ্ঠানিক মোড়কে ফেলতে যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। প্রেমিকা জর্জিনা রদ্রিগেজকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন পর্তুগিজ যুবরাজ।

জর্জিনা সোমবার নিজেই ইনস্টাগ্রামে সিআরসেভেনের বাগদত্তা হওয়ার খবরটি জানান। আঙুলে হীরার আংটি পরা নিজের একটি ছবি দিয়ে ক্যাপশনে লেখা ছিল রোনালদোর বিয়ের প্রস্তাবের সম্মতিমূলক বার্তা। যার অর্থ ছিল, ‘হ্যাঁ, আমি রাজি। এই জীবনে, এবং আমার সব জীবনে।’

রোনালদো এবং জর্জিনার চারটি সন্তান রয়েছে —যমজ এভা মারিয়া এবং মাতেও (২০১৭ সালে সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম), আলানা (২০১৭ সালে জন্ম) এবং বেলা (২০২২ সালে জন্ম)। দুঃখজনকভাবে, বেলার যমজ ভাই ২০২২ সালে মারা যায়।

এই যুগল আবার রোনালদোর জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো জুনিয়রের (২০১০ সালে জন্ম) অভিভাবকও।

রদ্রিগেজের পোস্টটি আবার রিয়াদ, সৌদি আরবে ট্যাগ করা ছিল। এখানেই রোনালদো বর্তমানে আল-নাসর এফসি’র হয়ে খেলছেন। পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড গত মৌসুমে ক্লাবটির হয়ে সৌদি প্রো লিগে ৩০ ম্যাচে গোল করেছেন ২৫টি।

/এফআইআর/     
বিষয়:
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোআল নাসের
সম্পর্কিত
বার্সা ছেড়ে রোনালদোর ক্লাবে মার্টিনেজ
আবারও স্পেনে খেলতে যাচ্ছেন রোনালদো
রোনালদোর পথে হেঁটে আল নাসরে যাচ্ছেন আরেক পর্তুগিজ তারকা
সর্বশেষ খবর
বন্ধ হলো কাপ্তাই হ্রদের পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বাঁধের সব জলকপাট
বন্ধ হলো কাপ্তাই হ্রদের পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বাঁধের সব জলকপাট
নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুত: প্রধান উপদেষ্টা
নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুত: প্রধান উপদেষ্টা
যে ৭ কারণে ত্বকে আমন্ড অয়েল ব্যবহার করবেন
যে ৭ কারণে ত্বকে আমন্ড অয়েল ব্যবহার করবেন
ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা
ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media