X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্রাজিলিয়ান কোচ ছাড়াই সানডের গোলে কিংসের জয়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ০২:১৩আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০২:১৩
ইমানুয়েল সানডে

শেষ মুহূর্তে ব্রাজিলিয়ান কোচ দলের সঙ্গে কাতারে আসেননি। বসুন্ধরা কিংসে যোগ না দিয়ে গেছেন ইরাকের ক্লাবে। এ ছাড়া ঢাকার দলটিতে রয়েছে নানান সমস্যা। এত কিছুর পরও সিরিয়ার আল কারামাহকে ঠিকই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ম্যাচ জিতেছে তপু-রাকিবরা। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের বাছাইয়ে মোহামেডান থেকে আসা ইমানুয়েল সানডের দেওয়া গোলে কিংস ১-০ ব্যবধানে আল কারামাহকে হারিয়ে মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে।

কাতারের দোহাতে সিরিয়ার আল কারামাহর বিপক্ষে চোখে চোখ রেখে খেলেছে কিংস। চার বিদেশি নিয়ে দারুণ লড়াই করেছে। শুরুর দিকে সিরিয়ার ক্লাবটির পাশাপাশি কিংসও গোলের সুযোগ পেয়েছে।

দোরিয়েলতন বক্সের সামনে ব্যাক ভলি করতে পারেননি। ঠিক এরপর ৬ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোল আসে মোহামেডান থেকে আসা দুই নাইজেরিয়ানের সৌজন্যে। বক্সের ভেতরে বল পেয়ে ইমানুয়েল টনির পাসে ইমানুয়েল সানডে প্লেসিং করে দেন।

এই একটি গোল পুঁজি করে কিংস শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নিয়েছে। আল কারামাহ অনেক সুযোগ পেয়ে সমতায় ফিরতে পারেনি। কোনও সময় গোলকিপার মেহেদী হাসান শ্রাবণ ছিলেন ত্রাতা। আবার ডিফেন্ডাররা ছিলেন সজাগ।

৬৫ মিনিটে বসুন্ধরা কিংসের জার্সিতে অভিষেক হয়েছে প্রবাসী কিউবা মিচেলের। শেষ দিকে তারই নেওয়া বুদ্ধিদ্বীপ্ত কর্নারে রাকিব হোসেনের হেড গোলকিপার বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে না ফেরালে ব্যবধান দ্বিগুণও হতে পারতো।

ম্যাচ শেষে মাঠে আসা প্রবাসী দর্শকদের গ্যালারির সামনে গিয়ে কিংসের খেলোয়াড়রা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 

দুই সহকারী কোচ সৈয়দ গোলাম জিলানী ও মাহবুব হোসেন রক্সির অধীনে কাতারের মাঠে ম্যাচ জিতে কিংস এখন অক্টোবরে গ্রুপ পর্ব খেলবে। যার ড্র হবে আগস্টে।

/টিএ/কেএইচটি/
বিষয়:
বসুন্ধরা কিংস
সম্পর্কিত
দায়িত্ব নেননি ব্রাজিলিয়ান কোচ, কিংসের ডাগ আউটে থাকছেন কে
আবাহনীর প্রতিপক্ষ আসছে চার্টার্ড ফ্লাইটে, কিংস দোহা যাচ্ছে রবিবার
বকেয়া না পেয়ে ফিফায় গেলেন কিংসের সাবেক রোমানিয়ান কোচ
সর্বশেষ খবর
রাজধানীর উত্তরা থেকে বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র গ্রেফতার
রাজধানীর উত্তরা থেকে বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র গ্রেফতার
মঞ্চে বসায় এনসিপির নেতার ওপর হামলা
মঞ্চে বসায় এনসিপির নেতার ওপর হামলা
সাড়ে ১২ লাখ টাকা নিয়ে নিখোঁজের পর বিকাশকর্মীর মরদেহ মিললো নদীতে
সাড়ে ১২ লাখ টাকা নিয়ে নিখোঁজের পর বিকাশকর্মীর মরদেহ মিললো নদীতে
আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারে ১২ কোটি ৭৮ লাখ ভোটার: ইসি
আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারে ১২ কোটি ৭৮ লাখ ভোটার: ইসি
সর্বাধিক পঠিত
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media