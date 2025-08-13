ব্রাজিলিয়ান কোচ ছাড়াই সানডের গোলে কিংসের জয়

শেষ মুহূর্তে ব্রাজিলিয়ান কোচ দলের সঙ্গে কাতারে আসেননি। বসুন্ধরা কিংসে যোগ না দিয়ে গেছেন ইরাকের ক্লাবে। এ ছাড়া ঢাকার দলটিতে রয়েছে নানান সমস্যা। এত কিছুর পরও সিরিয়ার আল কারামাহকে ঠিকই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ম্যাচ জিতেছে তপু-রাকিবরা। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের বাছাইয়ে মোহামেডান থেকে আসা ইমানুয়েল সানডের দেওয়া গোলে কিংস ১-০ ব্যবধানে আল কারামাহকে হারিয়ে মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে।
কাতারের দোহাতে সিরিয়ার আল কারামাহর বিপক্ষে চোখে চোখ রেখে খেলেছে কিংস। চার বিদেশি নিয়ে দারুণ লড়াই করেছে। শুরুর দিকে সিরিয়ার ক্লাবটির পাশাপাশি কিংসও গোলের সুযোগ পেয়েছে।
দোরিয়েলতন বক্সের সামনে ব্যাক ভলি করতে পারেননি। ঠিক এরপর ৬ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোল আসে মোহামেডান থেকে আসা দুই নাইজেরিয়ানের সৌজন্যে। বক্সের ভেতরে বল পেয়ে ইমানুয়েল টনির পাসে ইমানুয়েল সানডে প্লেসিং করে দেন।
এই একটি গোল পুঁজি করে কিংস শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নিয়েছে। আল কারামাহ অনেক সুযোগ পেয়ে সমতায় ফিরতে পারেনি। কোনও সময় গোলকিপার মেহেদী হাসান শ্রাবণ ছিলেন ত্রাতা। আবার ডিফেন্ডাররা ছিলেন সজাগ।
৬৫ মিনিটে বসুন্ধরা কিংসের জার্সিতে অভিষেক হয়েছে প্রবাসী কিউবা মিচেলের। শেষ দিকে তারই নেওয়া বুদ্ধিদ্বীপ্ত কর্নারে রাকিব হোসেনের হেড গোলকিপার বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে না ফেরালে ব্যবধান দ্বিগুণও হতে পারতো।
ম্যাচ শেষে মাঠে আসা প্রবাসী দর্শকদের গ্যালারির সামনে গিয়ে কিংসের খেলোয়াড়রা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
দুই সহকারী কোচ সৈয়দ গোলাম জিলানী ও মাহবুব হোসেন রক্সির অধীনে কাতারের মাঠে ম্যাচ জিতে কিংস এখন অক্টোবরে গ্রুপ পর্ব খেলবে। যার ড্র হবে আগস্টে।