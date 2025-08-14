X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
এই জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল না: পিএসজি কোচ

স্পোর্টস ডেস্ক
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৪আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৪
সুপার কাপের ট্রফি হাতে এনরিকে।

তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ট্রফির খুব কাছে ছিল টটেনহাম হটস্পার। কিন্তু উয়েফা সুপার কাপে শেষ দিকে ইউরোপা লিগ জয়ীদের জাল দুইবার কাঁপিয়ে ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে শেষ হাসি হেসেছে প্যারিস সেন্ত জার্মেই (পিএসজি)। শুটআউটে ৪-৩ গোলে জিতে এই বছর পঞ্চম ট্রফি ঘরে তুলেছে ফরাসি জায়ান্টরা। দুই গোলে পিছিয়ে থাকায় নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে ছিল পিএসজি। তাই সুপার কাপ জয়ের পর পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে স্বীকার করেছেন, এই ম্যাচে জয়টা তাদের প্রাপ্য ছিল না।

আসলে ম্যাচের গতিপ্রকৃতিই ছিল এমন। ৮৪ মিনিট পর্যন্ত তারা দুই গোলে পিছিয়ে ছিল। শেষ দিকেই প্রত্যাবর্তন ঘটে পিএসজির। ৮৫তম মিনিটে গোল করেন বদলি নামা উইঙ্গার লি কাং-ইন। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে সমতা ফেরান গনসালো রামোস। তাই ম্যাচের পর এনরিকে বলেছেন, ‘৮০ মিনিট পর্যন্ত যেভাবে হয়েছে তাতে এই জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল না। আমার মনে হয় টটেনহামের জয়টা প্রাপ্য ছিল। কারণ তারা ছিল দারুণ ছন্দে। ওরা ৬ সপ্তাহ ধরে অনুশীলন করছিল এবং ম্যাচটাও খেলেছে দারুণভাবে।’

নিজের অনুশীলনের ঘাটতির কথাও তুলে ধরেন এনরিকে, ‘আমরা মাত্র ৬দিন হয়েছে অনুশীলন করছি। কিন্তু ফুটবল অনেক সময়ই অন্যায় করে থাকে।  আমাকে বলতেই হবে শেষ দশ মিনিটে আমরা ভীষণ ভাগ্যবান ছিলাম যে, দুটি গোল আদায় করতে নিতে পেরেছি।’

দুই গোলে পিছিয়ে পড়লেও এনরিকে জানালেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার শিষ্যদের জয়ের বিশ্বাসটা ছিল, ‘শেষ মিনিট পর্যন্ত আমার খেলোয়াড়দের বিশ্বাসটা ছিল, একই ভাবে সমর্থকদেরও।’

পিএসজি-ক্লাব
