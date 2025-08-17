X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাফুফের অনুরোধ কি শুনবে কিংস?

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২২আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৬
জাতীয় টিমস কমিটির জরুরি সভা হয়েছে

সেপ্টেম্বরে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে জামাল ভূঁইয়াদের প্রস্তুতি শুরু হলেও নেই বসুন্ধরা কিংসের কোনও খেলোয়াড়। এ নিয়ে আজ রবিবার জাতীয় টিমস কমিটির জরুরি সভা হয়েছে। সেখানে খেলোয়াড় ছাড়ার জন্য কিংস কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। 

জামালদের ক্যাম্প শুরু হলেও অনুপস্থিত কিংসের ১০ ফুটবলার। ক্লাবটি প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ও চোটের ঝুঁকির কারণে খেলোয়াড়দের ছাড়তে নারাজ তারা।

শুক্রবার ১২ ফুটবলার নিয়ে ক্যাম্প শুরু হলেও বসুন্ধরা কিংসের ১০ ফুটবলার না থাকায় বিপাকে পড়েছেন বাংলাদেশের কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।

রবিবার জাতীয় টিমস কমিটির সভা শেষে বাফুফের নির্বাহী সদস্য ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবু বলেছেন, ‘আমাদের সহকর্মী ইমরুল ভাই, ক্লাবের ম্যানেজারকে আমরা ফোনে পাইনি। আমরা বসুন্ধরা কিংসকে দেশের ফুটবলের স্বার্থে আজ রাতে কিংবা আগামীকাল সকালে জাতীয় দলের খেলোয়াড় দ্রুততম সময়ের মধ্যে ছাড়ার জন্য অনুরোধ করবো। চিঠির কি উত্তর আসে এর পরিপ্রেক্ষিতে আবার ৩-৪ দিন পর আমরা জাতীয় দল কমিটির জরুরি সভায় বসবো।’ 

৪ দিন পরও যদি বসুন্ধরা কিংস সেই অবস্থানে অনড় থাকে তখন কী হবে? এমন প্রশ্নের উত্তরে বাবু বলেন, ‘এই ৩-৪ দিন অনুশীলন চলবে। আমরা ইতিবাচক কিছু হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। এরপরও প্রয়োজনে আমরা আবার মিটিং করবো। নেপালে ম্যাচ বাতিলের কোনও সম্ভাবনা নেই।’

/টিএ/এফএইচএম/এমওএফ/
বিষয়:
বসুন্ধরা কিংস
সম্পর্কিত
জাতীয় দলে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দেরও ছাড়ছে না কিংস
ব্রাজিলিয়ান কোচ ছাড়াই সানডের গোলে কিংসের জয়
দায়িত্ব নেননি ব্রাজিলিয়ান কোচ, কিংসের ডাগ আউটে থাকছেন কে
সর্বশেষ খবর
১১ মাসের সন্তানকে নিয়ে হ্যান্ডবল মাঠে লড়াকু তানজিমা
১১ মাসের সন্তানকে নিয়ে হ্যান্ডবল মাঠে লড়াকু তানজিমা
সীমান্তের কাছে আশ্রয় নিয়েছে ৫০ হাজার রোহিঙ্গা
সীমান্তের কাছে আশ্রয় নিয়েছে ৫০ হাজার রোহিঙ্গা
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
বাংলাদেশে এসেছি দ্রুততম মানবের খেতাব ফিরে পেতে: ইমরানুর
বাংলাদেশে এসেছি দ্রুততম মানবের খেতাব ফিরে পেতে: ইমরানুর
সর্বাধিক পঠিত
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media