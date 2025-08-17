বাফুফের অনুরোধ কি শুনবে কিংস?

সেপ্টেম্বরে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে জামাল ভূঁইয়াদের প্রস্তুতি শুরু হলেও নেই বসুন্ধরা কিংসের কোনও খেলোয়াড়। এ নিয়ে আজ রবিবার জাতীয় টিমস কমিটির জরুরি সভা হয়েছে। সেখানে খেলোয়াড় ছাড়ার জন্য কিংস কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
জামালদের ক্যাম্প শুরু হলেও অনুপস্থিত কিংসের ১০ ফুটবলার। ক্লাবটি প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ও চোটের ঝুঁকির কারণে খেলোয়াড়দের ছাড়তে নারাজ তারা।
শুক্রবার ১২ ফুটবলার নিয়ে ক্যাম্প শুরু হলেও বসুন্ধরা কিংসের ১০ ফুটবলার না থাকায় বিপাকে পড়েছেন বাংলাদেশের কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।
রবিবার জাতীয় টিমস কমিটির সভা শেষে বাফুফের নির্বাহী সদস্য ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবু বলেছেন, ‘আমাদের সহকর্মী ইমরুল ভাই, ক্লাবের ম্যানেজারকে আমরা ফোনে পাইনি। আমরা বসুন্ধরা কিংসকে দেশের ফুটবলের স্বার্থে আজ রাতে কিংবা আগামীকাল সকালে জাতীয় দলের খেলোয়াড় দ্রুততম সময়ের মধ্যে ছাড়ার জন্য অনুরোধ করবো। চিঠির কি উত্তর আসে এর পরিপ্রেক্ষিতে আবার ৩-৪ দিন পর আমরা জাতীয় দল কমিটির জরুরি সভায় বসবো।’
৪ দিন পরও যদি বসুন্ধরা কিংস সেই অবস্থানে অনড় থাকে তখন কী হবে? এমন প্রশ্নের উত্তরে বাবু বলেন, ‘এই ৩-৪ দিন অনুশীলন চলবে। আমরা ইতিবাচক কিছু হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। এরপরও প্রয়োজনে আমরা আবার মিটিং করবো। নেপালে ম্যাচ বাতিলের কোনও সম্ভাবনা নেই।’