X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্ক
১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৬:২৫আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৬:২৫
নেতৃত্বে থাকছেন মেসি।

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলার জন্য নতুন করে সাজানো ৩১ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা। যার নেতৃত্বে আছেন লিওনেল মেসি। 

অধিনায়ক মেসির পাশাপাশি দলে বেশ কয়েকজন তরুণ আর্জেন্টাইন প্রতিভা রয়েছেন। তারা হলেন —ম্যানচেস্টার সিটির ফরোয়ার্ড ক্লদিও এচেভেরি, পোর্তোর মিডফিল্ডার অ্যালান ভারেলা এবং সদ্য রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া ফ্রাঙ্কো মাস্তান্তুয়োনো। প্রথমবারের মতো ব্রাজিলিয়ান ক্লাব পালমেইরাস থেকে ফরোয়ার্ড হোসে ম্যানুয়েল লোপেজকেও ডাক দিয়েছেন কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি।

আর্জেন্টিনা ৪ সেপ্টেম্বর বুয়েন্স এইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে। পাঁচ দিন পর তারা গায়াকিল ভ্রমণ করে ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলবে।

ইতোমধ্যেই বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করা আর্জেন্টিনা ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে লাতিন অঞ্চলের বাছাইপর্বের শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইকুয়েডরের চেয়ে ১০ পয়েন্ট বেশি তাদের। তিনে রয়েছে ব্রাজিল। 

আর্জেন্টিনা স্কোয়াড

গোলকিপার: এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, ওয়াল্টার বেনিতেজ ও জেরোনিমো রুলি

ডিফেন্ডার: ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, নাহুয়েল মোলিনা, গনঞ্জালো মন্টিয়েল, লিওনার্দো বালের্দি, হুয়ান ফয়েথ, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, মার্কোস আকুনা, হুলিও সোলের ও ফাকুন্দো মেদিনা

মিডফিল্ডার: আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এসেকিয়েল প্যালাসিওস, অ্যালান ভারেলা, লেয়ান্দ্রো পারেদেস, থিয়াগো আলমাদা, নিকোলাস পাজ, রদ্রিগো দে পল, জিওভানি লো সেলসো ও ভ্যালেন্তিন কার্বোনি

ফরোয়ার্ড: ক্লদিও এচেভেরি, ফ্রাঙ্কো মাস্তান্তুয়োনো, জুলিয়ানো সিমিওনে, অ্যাঞ্জেল কোরেয়া, হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস গঞ্জালেস, লিওনেল মেসি, লাউতারো মার্তিনেজ ও হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ

/এফআইআর/
বিষয়:
লিওনেল মেসিবিশ্বকাপ বাছাই-লাতিন আমেরিকাআর্জেন্টিনা ফুটবল দল
সম্পর্কিত
ফিরে মায়ামিকে জেতালেন মেসি
এলএ গ্যালাক্সির বিপক্ষে খেলতে প্রস্তুত মেসি
মেসিহীন ম্যাচে মায়ামির পরাজয়
সর্বশেষ খবর
টিভিতে আজকের খেলা (১৯ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৯ আগস্ট, ২০২৫)
জনগণের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করেই সমাধান করবো: আমিনুল হক
জনগণের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করেই সমাধান করবো: আমিনুল হক
ডাকসু নির্বাচন: আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ ছাত্রদলের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ বাগছাসের
ডাকসু নির্বাচন: আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ ছাত্রদলের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ বাগছাসের
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ শিক্ষককে শোকজ
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ শিক্ষককে শোকজ
সর্বাধিক পঠিত
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
ব্যাংক লুটের টাকায় ঋণ পরিশোধ করেন ইউনুস: পুলিশ
ব্যাংক লুটের টাকায় ঋণ পরিশোধ করেন ইউনুস: পুলিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media