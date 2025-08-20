X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেসির সঙ্গে অবসর নিতে চান সুয়ারেজ 

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৯আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৯
মেসি ও সুয়ারেজ।

লিওনেল মেসির সঙ্গে লুইস সুয়ারেজের বন্ধুত্বের কথা সকলেরই জানা। আর্জেন্টাইন তারকার জন্যই মেজর লিগ সকারে একই ক্লাবে খেলছেন উরুগুয়ে ফরোয়ার্ড। সেই সুয়ারেজ জানালেন, অবসরটাও নিতে চান একসঙ্গে।। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, একজনের ভবিষ্যৎ আরেকজনের ওপর নির্ভরশীল নয় মোটেই।

মঙ্গলবার সুয়ারেজ বলেছেন, ‘আমার মনে হয় আমাদের দু’জনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। প্রত্যেকে নিজের সিদ্ধান্ত নেবে, যা আমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য সঠিক হবে। আমার ক্ষেত্রে, আমি এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি না। বলতে পারি, আমি তার সঙ্গে অবসর নিতে খুব করে চাই, কারণ আমরা বছরের পর বছর ধরে একসঙ্গে অবসর নেওয়া নিয়ে কথা বলেছি এবং সেটি হতেও পারে। হতে পারে, তবে এটি আমার চুক্তি নবায়ন, তার নবায়ন—সবকিছুর ওপর নির্ভর করে। শেষ পর্যন্ত, আমাদের প্রত্যেকেই সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটা নেবো।’

সুয়ারেজ এবং মেসি দু’জনেরই ইন্টার মায়ামির সঙ্গে চুক্তি শেষ হবে ২০২৫ সালের মেজর লিগ সকার মৌসুমের পর। ইএসপিএনকে একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, ক্লাব এবং মেসির মধ্যে চুক্তি বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে এবং মাঠের ভেতরে-বাইরে উভয় পক্ষই সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে আগ্রহী।

সুয়ারেজ জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে বর্তমানের দিকে মনোযোগ দিতে চান এবং ইন্টার মায়ামিকে একটি বড় ক্লাব হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ‘আসলে সত্যি বলতে আমি খুশি, শারীরিকভাবে ভালো অনুভব করছি, দলের জন্য অবদান রাখছি বলে মনে হচ্ছে এবং যদি ক্লাব চায়, তাহলে আমাদের কোনও সমস্যা হবে না, কারণ এখানে এমন কিছু নেই যা কোনওভাবে সমস্যার সৃষ্টি করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা দুজন একই পথে আছি, ইন্টার যেন একটি বড় ক্লাব হিসেবে বেড়ে ওঠে, আমরা যেন ভালো খেলোয়াড় নিয়ে আসার ঐতিহ্য চালিয়ে যেতে পারি এবং লিগ যেন বাড়তে থাকে—এটাই আসল কথা।’

এই মুহূর্তে সুয়ারেজ এবং ইন্টার মায়ামি বৃহস্পতিবার ভোরে চেজ স্টেডিয়ামে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে টাইগ্রেস ইউএএনএল-এর মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রধান কোচ হাভিয়ের মাচেরানো নিশ্চিত করেছেন, মেসিকে এই ম্যাচ থেকে বাদ দেওয়া হবে না। তবে চলমান ফিটনেস সমস্যার কারণে আর্জেন্টাইন তারকা দলের বাকিদের থেকে আলাদা অনুশীলন করছেন।

/এফআইআর/
বিষয়:
লিওনেল মেসিইন্টার মায়ামি
সম্পর্কিত
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
ফিরে মায়ামিকে জেতালেন মেসি
এলএ গ্যালাক্সির বিপক্ষে খেলতে প্রস্তুত মেসি
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্যভর্তি দুটি কনটেইনার ‘গায়েব’
চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্যভর্তি দুটি কনটেইনার ‘গায়েব’
গাজীপুরের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র কিরণ রিমান্ডে
গাজীপুরের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র কিরণ রিমান্ডে
ব্যাংক খাতে অস্বাভাবিক ঋণ ৭ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা
ব্যাংক খাতে অস্বাভাবিক ঋণ ৭ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা
ট্রাম্পের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট এখন টিকটকে
ট্রাম্পের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট এখন টিকটকে
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media