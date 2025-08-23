অবশেষে মেসিদের ভারত সফর চূড়ান্ত

আগামী নভেম্বরে ভারতে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। নভেম্বরে কেরালায় হতে যাওয়া এই ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত হয়নি। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) এক বিবৃতির মাধ্যমে শনিবার সকালে (বাংলাদেশ সময়) এই খবর দিয়েছে।
এই বছর আর্জেন্টিনার আরও দুটি ফিফা উইন্ডো আছে। শেষ উইন্ডোতেই লিওনেল মেসিরা যাবেন ভারতে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশটিতে যাওয়া নিয়ে এএফএ বলেছে, ‘লিওনেল স্ক্যালোনির তত্ত্বাবধানে আর্জেন্টিনা ২০২৫ সালের বাকি সময়ে আরও দুটি ফিফা উইন্ডো পাচ্ছে। প্রথমটি হবে ৬ থেকে ১৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে (শহর ও প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত হয়নি)। দ্বিতীয় উইন্ডোতে ১০ থেকে ১৮ নভেম্বর ম্যাচ হবে অ্যাঙ্গোলার লুয়ান্ডা ও ভারতের কেরালায় (প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত হয়নি)।
কেরালার ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আব্দুরাহিমানও আর্জেন্টিনা ম্যাচের কথা নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গত মে মাসে লজিস্টিক্যাল জটিলতায় আর্জেন্টিনার ভারত সফর অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছিল। সব সমস্যার সমাধান হওয়ার পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা তিন মাসের মধ্যে ভারত যাচ্ছে।
২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মানুষের সমর্থনে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছিল আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সোশ্যাল মিডিয়ায় পেজ থেকে। তারপরই কেরালার ক্রীড়ামন্ত্রীর পক্ষ থেকে কেরালায় তাদেরকে খেলার জন্য এএফএর সভাপতির কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়। তারা ইতিবাচক সাড়া দিয়ে নভেম্বরে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, ভারতে আসবে আর্জেন্টিনা।
কিছুদিন পর ব্রডকাস্টিং কোম্পানি ‘রিপোর্টার’-এর সঙ্গে চুক্তি করে কেরালার সরকার। তাদের মাধ্যমে এএফএর সঙ্গে চুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তবে এএফএর প্রধান বাণিজ্যিক ও বিপনন কর্মকর্তা চুক্তির শর্ত ভঙ্গের অভিযোগ আনেন কেরালা সরকারের বিরুদ্ধে। সফর নিয়ে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা।
চলতি আগস্টের শুরুতে রিপোর্টার-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যান্টো অগাস্টিন জানান, এএফএর সঙ্গে তাদের চুক্তি অনুযায়ী আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আর্জেন্টিনা না এলে এএফএর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আর্জেন্টিনাও ভারত সফরের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলো।
আর্জেন্টিনা শেষবার ভারতে গিয়েছিল ২০১১ সালে। কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচ খেলেছিল তারা।
জাতীয় দলের সফরের বাইরেও মেসি ব্যক্তিগতভাবে ডিসেম্বরে ভারতে যাবেন বলে জানা গেছে। তিন দিনের ‘গোট (গ্রেটেস্ট অব অল টাইম) ট্যুর অব ইন্ডিয়া’-তে অংশ নিয়ে কলকাতা, আহমেদাবাদ, মুম্বাই ও দিল্লিতে পা রাখবেন।