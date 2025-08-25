X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
বাহরাইনে এবার নিজেদের মধ্যে খেলবে মোরসালিন-আল আমিনরা!

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫০আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫০
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল।

বাহরাইনে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দলের। টানা ১২ দিনের ক্যাম্পের পাশাপাশি পূর্ব নির্ধারিত দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা হয়েছে। আজ অবশ্য স্বাগতিক কিংবা স্থানীয় দলের বিপক্ষে আরও একটি ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল তারা। শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ পাওয়া যায়নি। তাই নিজেদের মধ্যে খেলেই কাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় ফুটবল দলকে দেশে ফিরতে হচ্ছে। 

বাহরাইন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে ১৮ ও ২২ আগস্টে হওয়া দুটি ম্যাচেই হেরেছে সাইফুল বারী টিটুর দল। প্রথমটিতে ১-০ ও পরের ম্যাচে ২-০ গোলে লিড নেওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত ২-৪ ব্যবধানে হার মানতে হয়েছে। 

বাহরাইন থেকে সোমবার সকালে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) পাঠানো ভিডিও বার্তায় দলের সহকারী কোচ হাসান আল মামুন বলেছেন, ‘গতকাল মূলত রিকোভারি সেশন ছিল, আজকের সেশন কিছুটা হালকা ছিল। আগামীকাল (আজ) আমরা একটা ম্যাচ খেলবো, কথা ছিল এখানকার কোনও লোকাল টিমের সঙ্গে, কিন্তু সেটা আমরা পাইনি; এখন আমাদের মধ্যেই ম্যাচটা খেলবো।’

দুটি প্রস্তুতি ম্যাচের সর্বশেষটিতে হারলেও বাহরাইন থেকে নিয়ে ফেরা আত্মবিশ্বাস ভিয়েতনামে কাজে দেবে বলে মনে করেন সাবেক তারকা এই ডিফেন্ডার, ‘সবশেষ ম্যাচে দেখার দরকার ছিল টিমের কম্বিনেশন, কার কী অবস্থা। আমরা সম্ভাব্য সেরা সমাধানের খুব কাছাকাছি আছি, তো টিম স্পিরিট খুব ভালো আছে। আশা করি, ভালো কিছু পুঁজি নিয়ে এখান থেকে দেশে ফিরবো, যেটা ভিয়েতনামে গিয়ে কাজে দেবে।’

দেশে ফিরে ঢাকায় দুদিন অনুশীলন করবে অনূর্ধ্ব-২৩ দল। এরপর ২৯ আগস্ট ভিয়েতনামের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা। তার আগে বাহরাইনে ক্যাম্প ও দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা দলের জন্য ভালো হয়েছে মনে করেন ডিফেন্ডার শাকিল আহাদ তপু, ‘প্রথম ম্যাচের তুলনায় দ্বিতীয় ম্যাচ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে। কোচিং স্টাফরা যেভাবে চেয়েছে আমরা সেভাবেই করেছি, সবকিছু ভালোই চলছে। আজ (রোববার রাতে) আরেকটা সেশন করেছি, যে ম্যাচটা গেছে সেখানে যেসব ভুলত্রুটি ছিল, সেগুলো নিয়ে কোচরা কাজ করছে, তো বাহরাইনে আরও একটি সেশন আছে, এরপর আমরা বাংলাদেশে রওনা দেবো।’

এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে বাংলাদেশ পড়েছে ‘সি’ গ্রুপে। স্বাগতিক ভিয়েতনাম ছাড়াও এই গ্রুপে আছে সিঙ্গাপুর ও ইয়েমেন। ৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ভিয়েতনামের বিপক্ষে। এরপর ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর ইয়েমেন ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে লড়বে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা। 

১৬ দল নিয়ে ২০২৬ সালে সৌদি আরবে হবে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের মূল পর্বের লড়াই। স্বাগতিক দেশ হিসেবে খেলবে সৌদি আরব। অন্য ১৫ দল আসবে গ্রুপ পর্বে প্রমাণ করে। পয়েন্টের ভিত্তিতে ১১ গ্রুপের সেরা এবং চার সেরা রানার্সআপ দল পাবে এশিয়ান কাপের টিকিট।

 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ফুটবল
