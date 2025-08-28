X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেসিকে রেখে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা আর্জেন্টিনার

স্পোর্টস ডেস্ক
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৭আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫১
মেসিকে রেখে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা আর্জেন্টিনার

সম্প্রতি ইনজুরিতে প্রায়ই পড়ছেন লিওনেল মেসি। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবারও তিনি ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলেছেন ‘ভয় নিয়ে’। তবুও তার জোড়া গোলে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে লিগস কাপ সেমিফাইনালে জিতেছে মায়ামি। তাকে নিয়ে শঙ্কিত নন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি, তাই আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ীকে রেখে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা করেছেন তিনি।

মেসিকে অধিনায়ক রাখা হয়েছে। তবে লাল কার্ডের  নিষেধাজ্ঞায় ডাক পাননি এনজো ফের্নান্দেজ।

মেসির ক্যারিয়ারের এটাই শেষ বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ হতে যাচ্ছে। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেলে তারা শেষ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলবে ইকুয়েডরের বিপক্ষে।

আর্জেন্টিনা স্কোয়াড- এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, ওয়াল্টার বেনিতেজ, জেরেনিমো রুলি, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, নাহুয়েল মলিনা, গনসালো মন্তিয়েল, লিওনার্দো বালের্দি, হুয়ান ফয়েথ, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, মার্কোস আকুনা, জুলিও সোলার, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এজেকুয়েল পালাসিওস, আলান ভারেলা, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, থিয়াগো আলমাদা, নিকোলাস পাজ, রদ্রিগো ডি পল, জিওভানি লু সেলসো, ক্লাউদিও এচেভেরি, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো, ভ্যালেন্তিন কারবোনি, গিউলানো সিমিওনে, জুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস গনসালেজ, লিওনেল মেসি, লাউতারো মার্তিনেজ, হোসে মানুয়েল লোপেজ।

/এফএইচএম/
বিষয়:
লিওনেল মেসিআর্জেন্টিনা ফুটবল দল
সম্পর্কিত
মেসি ঝলকে ফাইনালে মায়ামি
মেসিকে নিয়ে এখনও অপেক্ষায় মায়ামি
মেসি নেই, জেতেনি মায়ামি
সর্বশেষ খবর
ইসির রোডম্যাপ ইতিবাচক: এবি পার্টি
ইসির রোডম্যাপ ইতিবাচক: এবি পার্টি
মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠিত মব-সন্ত্রাস, সিপিবির ক্ষোভ
মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠিত মব-সন্ত্রাস, সিপিবির ক্ষোভ
রাকসু নির্বাচনে লড়তে মনোনয়ন তুলেছেন ছাত্রদলের নেতারা
রাকসু নির্বাচনে লড়তে মনোনয়ন তুলেছেন ছাত্রদলের নেতারা
ডিসি মাসুদকে বহিষ্কারের দাবি প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের
ডিসি মাসুদকে বহিষ্কারের দাবি প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের
সর্বাধিক পঠিত
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media