মেসিকে রেখে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা আর্জেন্টিনার

সম্প্রতি ইনজুরিতে প্রায়ই পড়ছেন লিওনেল মেসি। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবারও তিনি ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলেছেন ‘ভয় নিয়ে’। তবুও তার জোড়া গোলে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে লিগস কাপ সেমিফাইনালে জিতেছে মায়ামি। তাকে নিয়ে শঙ্কিত নন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি, তাই আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ীকে রেখে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা করেছেন তিনি।
মেসিকে অধিনায়ক রাখা হয়েছে। তবে লাল কার্ডের নিষেধাজ্ঞায় ডাক পাননি এনজো ফের্নান্দেজ।
মেসির ক্যারিয়ারের এটাই শেষ বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ হতে যাচ্ছে। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেলে তারা শেষ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলবে ইকুয়েডরের বিপক্ষে।
আর্জেন্টিনা স্কোয়াড- এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, ওয়াল্টার বেনিতেজ, জেরেনিমো রুলি, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, নাহুয়েল মলিনা, গনসালো মন্তিয়েল, লিওনার্দো বালের্দি, হুয়ান ফয়েথ, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, মার্কোস আকুনা, জুলিও সোলার, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এজেকুয়েল পালাসিওস, আলান ভারেলা, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, থিয়াগো আলমাদা, নিকোলাস পাজ, রদ্রিগো ডি পল, জিওভানি লু সেলসো, ক্লাউদিও এচেভেরি, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো, ভ্যালেন্তিন কারবোনি, গিউলানো সিমিওনে, জুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস গনসালেজ, লিওনেল মেসি, লাউতারো মার্তিনেজ, হোসে মানুয়েল লোপেজ।