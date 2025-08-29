X
শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুই দফায় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ২০ দিন করে বিরতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ আগস্ট ২০২৫, ০০:১২আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ০০:১২
গতবার চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান

আন্তর্জাতিক বিরতিতে ইউরোপিয়ান ফুটবলে কিছুদিনের বিরতি পড়ে। বাংলাদেশেও জাতীয় ফুটবল দলের ম্যাচের জন্য প্রিমিয়ার লিগ স্থগিত থাকে। আগামী অক্টোবর ও নভেম্বরের ফিফা উইন্ডো মিলিয়ে প্রায় দেড় মাসের বিরতি থাকছে দেশের ঘরোয়া ফুটবলে।

২০২৫-২৬ ফুটবল মৌসুম শুরু হবে ১৫ সেপ্টেম্বর চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে। ১৯ সেপ্টেম্বর লিগ ও ২৩ সেপ্টেম্বর শুরু ফেডারেশন কাপ। আগের দুই মৌসুমের মতো এবারও শুক্রবার-শনিবার লিগের ম্যাচ এবং মঙ্গলবার ফেডারেশন কাপে ম্যাচ হবে।  

তবে প্রথম পর্বের দুই রাউন্ড পরই লিগে বিরতি পড়বে। ২৭ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় রাউন্ড হবে। তারপর জাতীয় দল অক্টোবরে ব্যস্ত সময় কাটাবে, তাতে ঘরোয়া ফুটবল বন্ধ থাকবে। ৯ অক্টোবর ঢাকায় এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। পাঁচ দিন পর ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে ফিরতি লেগের ম্যাচ। 

২০ দিন বিরতির পর ১৮/১৯ অক্টোবর লিগ শুরু হয়ে আবার বিরতি। কারণ ২৫ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর কুয়েতে বসুন্ধরা কিংস খেলবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে। তারা দেশে ফেরার পরই আবার জাতীয় দলের এশিয়ান কাপ প্রস্তুতি। ১৮ নভেম্বর ঢাকায় তাদের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ। তিন সপ্তাহ বিরতি দিয়ে ২১ নভেম্বর চতুর্থ রাউন্ড শুরু হবে লিগে।

আজ বৃহস্পতিবার লিগ কমিটির সভায় আসন্ন লিগের খসড়া সূচি নিয়ে এমন আলোচনা হয়েছে।

/টিএ/এফএইচএম/
বিষয়:
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ-ফুটবল
সম্পর্কিত
মোরসালিন, দিয়াবাতে ও বোয়েটাংয়ের হ্যাটট্রিক, কিংস প্রথমবার তৃতীয়!
রানার্সআপ হয়ে চ্যালেঞ্জ লিগে খেলার আশায় আবাহনী
ড্রয়ে ঝুলে থাকলো আবাহনী ও কিংসের চ্যালেঞ্জ লিগের সম্ভাবনা
সর্বশেষ খবর
গোপালগঞ্জে মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কারাগারে
গোপালগঞ্জে মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কারাগারে
স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া: মিডিয়া সেল
স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া: মিডিয়া সেল
শুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণশুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
সর্বাধিক পঠিত
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জেড আই খান পান্নার
মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জেড আই খান পান্নার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media