শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
ফেলিক্সের হ্যাটট্রিক, রোনালদোর পেনাল্টিতে বড় জয়ের শুরু আল নাসরের

স্পোর্টস ডেস্ক
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৯আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৯
রোনালদোরা বড় জয়ে শুরু করেছেন

সৌদি প্রো লিগের প্রথম ম্যাচে আল নাসর গোল উৎসব করেছে। দুই পর্তুগিজে বিধ্বস্ত আল তাওয়ুন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পেনাল্টি গোল ও জোয়াও ফেলিক্সের হ্যাটট্রিকে ৫-০ গোলে জিতেছে আল নাসর।

চেলসি থেকে গত মৌসুমে আল নাসরে চুক্তি করেছেন ফেলিক্স। লিগ অভিষেক স্মরণীয় করে রাখলেন দারুণভাবে। ম্যাচের সপ্তম মিনিটে গোলমুখ খোলেন তিনি।

অধিনায়ক রোনালদো বিরতির পর নবম মিনিটে স্পট কিক থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। আরেক নতুন খেলোয়াড় কিংসলে কোমান এক মিনিট পর স্কোরশিটে নাম লেখান।

ফেলিক্স থেমে যাননি। ২৫ বছর বয়সী পর্তুগাল তারকা ৬৭ মিনিটে দলের চতুর্থ গোল করেন। খেলা শেষ হওয়ার তিন মিনিট বাকি থাকতে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে আল নাসরের দাপুটে জয় নিশ্চিত করেন তিনি।

/এফএইচএম/
বিষয়:
আল নাসের
চীন সফরের প্রাক্কালে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা পুতিনের
শনিবার যেসব জেলায় ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে
চাঁদপুরে স্কুলশিক্ষকরা মোবাইল নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না
আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস আজ
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
