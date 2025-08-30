ফেলিক্সের হ্যাটট্রিক, রোনালদোর পেনাল্টিতে বড় জয়ের শুরু আল নাসরের

সৌদি প্রো লিগের প্রথম ম্যাচে আল নাসর গোল উৎসব করেছে। দুই পর্তুগিজে বিধ্বস্ত আল তাওয়ুন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পেনাল্টি গোল ও জোয়াও ফেলিক্সের হ্যাটট্রিকে ৫-০ গোলে জিতেছে আল নাসর।
চেলসি থেকে গত মৌসুমে আল নাসরে চুক্তি করেছেন ফেলিক্স। লিগ অভিষেক স্মরণীয় করে রাখলেন দারুণভাবে। ম্যাচের সপ্তম মিনিটে গোলমুখ খোলেন তিনি।
অধিনায়ক রোনালদো বিরতির পর নবম মিনিটে স্পট কিক থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। আরেক নতুন খেলোয়াড় কিংসলে কোমান এক মিনিট পর স্কোরশিটে নাম লেখান।
ফেলিক্স থেমে যাননি। ২৫ বছর বয়সী পর্তুগাল তারকা ৬৭ মিনিটে দলের চতুর্থ গোল করেন। খেলা শেষ হওয়ার তিন মিনিট বাকি থাকতে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে আল নাসরের দাপুটে জয় নিশ্চিত করেন তিনি।