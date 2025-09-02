X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
নেপালে খেলবেন না হামজা চৌধুরী 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০০আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০০
হামজা চৌধুরী।

৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য বাংলাদেশ দল ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা ছাড়বে। ইংলিশ লিগে খেলা হামজা চৌধুরীর এই ম্যাচে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। অবশেষে নিশ্চিত হওয়া গেছে, নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলছেন না হামজা।

জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান আজ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, ‘হামজা চৌধুরী নেপালের বিপক্ষে খেলছেন না, এটা নিশ্চিত।  তার ক্লাব আপাতত ছাড়ছে না।’

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক হয় হামজা চৌধুরীর। এরপর ভুটান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দুটি ম্যাচে ছিলেন। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে অভিষেকে দর্শকরা হামজার খেলা দেখছেন। নেপালের বিপক্ষে না থাকলেও অক্টোবরে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলার কথা রয়েছে লেস্টার সিটির ডিফেন্সিভ এই মিডফিল্ডারের।

বিষয়:
বাংলাদেশ ফুটবলহামজা চৌধুরী
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১১০০
ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বাড়ানোর ৯টি কার্যকর ট্রিকস
৩০ অক্টোবরের মধ্যে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুতের নির্দেশ ইসির
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু বরখাস্ত
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
