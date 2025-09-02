নেপালে খেলবেন না হামজা চৌধুরী 

৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য বাংলাদেশ দল ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা ছাড়বে। ইংলিশ লিগে খেলা হামজা চৌধুরীর এই ম্যাচে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। অবশেষে নিশ্চিত হওয়া গেছে, নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলছেন না হামজা।
জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান আজ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, ‘হামজা চৌধুরী নেপালের বিপক্ষে খেলছেন না, এটা নিশ্চিত। তার ক্লাব আপাতত ছাড়ছে না।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক হয় হামজা চৌধুরীর। এরপর ভুটান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দুটি ম্যাচে ছিলেন। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে অভিষেকে দর্শকরা হামজার খেলা দেখছেন। নেপালের বিপক্ষে না থাকলেও অক্টোবরে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলার কথা রয়েছে লেস্টার সিটির ডিফেন্সিভ এই মিডফিল্ডারের।