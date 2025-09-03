X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফ্লাইট বিপর্যয়, বিমানবন্দরে আটকা জামালরা 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৯আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫০
বিমান বন্দরে জাতীয় ফুটবল দল।

নেপালের বিপক্ষে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে আজ বুধবার দুপুরে দেশ ছাড়ার কথা ছিল বাংলাদেশ ফুটবল দলের। দুপুর দেড়টায় কাঠমান্ডুর উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু ফ্লাইট জটিলতার কারণে তাদের আপাতত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেই আটকে থাকতে হচ্ছে। সেই ফ্লাইট এখন ৬ ঘন্টা দেরিতে উড়বে।  

বাফুফে বলেছে, নেপালগামী বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের বহনকারী ফ্লাইটের সময়সূচিতে পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ বিমানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন ফ্লাইট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে আজ সন্ধ্যা ৭টা। 

নেপালে বাংলাদেশের দুটি প্রীতি ম্যাচ ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর। ভেন্যু কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়াম। যাওয়ার ঘণ্টাখানেক আগেই অবশ্য ফেসবুকে সফরের দল ঘোষণা করেছে বাফুফে। 

বাংলাদেশের স্কোয়াড

গোলকিপার: সুজন হোসেন, মিতুল মারমা ও পাপ্পু হোসেন

ডিফেন্ডার: তপু বর্মণ, রহমত মিয়া, ইসা ফয়সাল, তাজ উদ্দিন, তারিক রায়হান কাজী, সাদ উদ্দিন,মেহেদী হাসান ও আবদুল্লাহ ওমর।

মিডফিল্ডার: মোহাম্মদ হৃদয়, জামাল ভূঁইয়া, সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানি, পাপন সিংহ, মোঃ সোহেল রানা ও সোহেল রানা

ফরোয়ার্ড:  আরিফ হোসেন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, রাকিব হোসেন, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সুমন রেজা ও শাহরিয়ার ইমন

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাফুফেজামাল ভূঁইয়া
সম্পর্কিত
১৮ কোটি টাকায় সারা দেশে ফুটবল জাগানোর পরিকল্পনা 
এবারও মেয়েদের বোনাস বুঝিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
খেলতে না পেরে অবশ্যই খারাপ লাগছে: জামাল
সর্বশেষ খবর
আগস্টে সড়ক, রেল ও নৌ-পথ দুর্ঘটনায় ৫৬৩ জনের মৃত্যু
যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদনআগস্টে সড়ক, রেল ও নৌ-পথ দুর্ঘটনায় ৫৬৩ জনের মৃত্যু
সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় বৈশ্বিক অংশীদারত্বের আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার
সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় বৈশ্বিক অংশীদারত্বের আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ডাকসুতে বিজয়ী হবে ছাত্রদল: রিজভী
অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ডাকসুতে বিজয়ী হবে ছাত্রদল: রিজভী
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media