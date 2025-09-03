ফ্লাইট বিপর্যয়, বিমানবন্দরে আটকা জামালরা 

নেপালের বিপক্ষে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে আজ বুধবার দুপুরে দেশ ছাড়ার কথা ছিল বাংলাদেশ ফুটবল দলের। দুপুর দেড়টায় কাঠমান্ডুর উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু ফ্লাইট জটিলতার কারণে তাদের আপাতত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেই আটকে থাকতে হচ্ছে। সেই ফ্লাইট এখন ৬ ঘন্টা দেরিতে উড়বে।
বাফুফে বলেছে, নেপালগামী বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের বহনকারী ফ্লাইটের সময়সূচিতে পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ বিমানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন ফ্লাইট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে আজ সন্ধ্যা ৭টা।
নেপালে বাংলাদেশের দুটি প্রীতি ম্যাচ ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর। ভেন্যু কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়াম। যাওয়ার ঘণ্টাখানেক আগেই অবশ্য ফেসবুকে সফরের দল ঘোষণা করেছে বাফুফে।
বাংলাদেশের স্কোয়াড
গোলকিপার: সুজন হোসেন, মিতুল মারমা ও পাপ্পু হোসেন
ডিফেন্ডার: তপু বর্মণ, রহমত মিয়া, ইসা ফয়সাল, তাজ উদ্দিন, তারিক রায়হান কাজী, সাদ উদ্দিন,মেহেদী হাসান ও আবদুল্লাহ ওমর।
মিডফিল্ডার: মোহাম্মদ হৃদয়, জামাল ভূঁইয়া, সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানি, পাপন সিংহ, মোঃ সোহেল রানা ও সোহেল রানা
ফরোয়ার্ড: আরিফ হোসেন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, রাকিব হোসেন, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সুমন রেজা ও শাহরিয়ার ইমন