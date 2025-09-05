ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রাণভোমরা নেইমার, ভিনিসিয়ুসদের ছাড়াই দাপুটে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ব্রাজিল। চিলিকে গুড়িয়ে দিয়েছে ৩-০ গোলে।
কার্লো আনচেলত্তির দল ডেডলক ভাঙে ৩৮ মিনিটে। গোল করেন ১৮ বছর বয়সী এস্তেভাও। তার পর দ্বিতীয়ার্ধে দ্রুত সময়ে ৭২ ও ৭৬ মিনিটে বাকি দুই গোল করেন পাকেতা ও গুইমারেস। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয়স্থান আরও সুসংহত করেছে ব্রাজিল। ১৭ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ২৮ পয়েন্ট।
এদিকে মার্সেলো বিয়েলসার উরুগুয়ে ঘরের মাঠে পেরুকে ৩-০ গোলে হারিয়ে নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপের মূল পর্ব। একই ব্যবধানে বলিভিয়াকে হারিয়েছে কলম্বিয়াও।
ইকুয়েডরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্রয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে প্যারাগুয়েও।
লাতিন অঞ্চলের বাছাইয়ে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এরই মধ্যে মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে। উরুগুয়ের মতো বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এদিন মূল পর্বে যেতে প্যারাগুয়ের প্রয়োজন ছিল ড্র। পেরু অবশ্য ছিটকে গেছে। পরের রাউন্ডে যেতে শেষ দুই ম্যাচে জয় দরকার ছিল তাদের। উরুগুয়ের কাছে পরাজয়ে এখন আর সুযোগ নেই।
বলিভিয়ার বিপক্ষে কলম্বিয়ার হয়ে ৩১ মিনিটে গোলের সূচনা করেছেন হামেস রদ্রিগেজ। তার পর দ্বিতীয়ার্ধে গোল করেন জন করদোবা ও হুয়ান ফার্নান্দো কুইন্তেরো।