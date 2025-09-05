X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে

  স্পোর্টস ডেস্ক
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫৭আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৪
প্রথম গোলের পর এস্তেভাওর উদযাপন।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রাণভোমরা নেইমার, ভিনিসিয়ুসদের ছাড়াই দাপুটে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ব্রাজিল। চিলিকে গুড়িয়ে দিয়েছে ৩-০ গোলে। 

কার্লো আনচেলত্তির দল ডেডলক ভাঙে ৩৮ মিনিটে। গোল করেন ১৮ বছর বয়সী এস্তেভাও। তার পর দ্বিতীয়ার্ধে দ্রুত সময়ে ৭২ ও ৭৬ মিনিটে বাকি দুই গোল করেন পাকেতা ও গুইমারেস। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয়স্থান আরও সুসংহত করেছে ব্রাজিল। ১৭ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ২৮ পয়েন্ট। 

এদিকে মার্সেলো বিয়েলসার উরুগুয়ে ঘরের মাঠে পেরুকে ৩-০ গোলে হারিয়ে নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপের মূল পর্ব। একই ব্যবধানে বলিভিয়াকে হারিয়েছে কলম্বিয়াও।  

ইকুয়েডরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্রয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে প্যারাগুয়েও।   

লাতিন অঞ্চলের বাছাইয়ে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এরই মধ্যে মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে।  উরুগুয়ের মতো বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এদিন মূল পর্বে যেতে প্যারাগুয়ের প্রয়োজন ছিল ড্র। পেরু অবশ্য ছিটকে গেছে। পরের রাউন্ডে যেতে শেষ দুই ম্যাচে জয় দরকার ছিল তাদের। উরুগুয়ের কাছে পরাজয়ে এখন আর সুযোগ নেই।  

বলিভিয়ার বিপক্ষে কলম্বিয়ার হয়ে ৩১ মিনিটে গোলের সূচনা করেছেন হামেস রদ্রিগেজ। তার পর দ্বিতীয়ার্ধে গোল করেন জন করদোবা ও হুয়ান ফার্নান্দো কুইন্তেরো। 

/এফআইআর/
বিষয়:
ব্রাজিল ফুটবল
সম্পর্কিত
অবশেষে নেইমারকে বাদ দেওয়ার ‘আসল কারণ’ জানালেন ব্রাজিল কোচ 
চোট নয়, কৌশলগত কারণে বাদ নেইমার!
ব্রাজিলের অক্টোবরের এশিয়া সফরের সূচি চূড়ান্ত
সর্বশেষ খবর
ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রা থাকবে আগের মতোই
ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রা থাকবে আগের মতোই
বিদেশি অপরাধীদের বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি যুক্তরাষ্ট্রের
বিদেশি অপরাধীদের বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি যুক্তরাষ্ট্রের
ঘরের মাঠে এটাই ছিল শেষ ম্যাচ: মেসি
ঘরের মাঠে এটাই ছিল শেষ ম্যাচ: মেসি
সময় থাকলে ঘুরে আসুন সাদা শাপলার বিল
সময় থাকলে ঘুরে আসুন সাদা শাপলার বিল
সর্বাধিক পঠিত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
প্লট দুর্নীতি মামলাশেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media