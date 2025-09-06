X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
জামাল-সুমনদের নিয়ে প্রথমার্ধে গোল পায়নি বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৭আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৭
ম্যাচের দৃশ্য।

কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে লড়াই করে চলেছে বাংলাদেশ। ফিফা প্রীতি ম্যাচের প্রথমটিতে অবশ্য প্রথমার্ধে কোনও দলই গোল পায়নি। গোলশূন্য স্কোরলাইন রেখে ড্রেসিংরুমে গেছে হাভিয়ের কাবরেরার দল।

হিমালয়ের দেশটির বিপক্ষে বাংলাদেশ দলে সবশেষ সিঙ্গাপুর ম্যাচের ৫ জন নেই। শুরু থেকে নিয়মিত অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া খেলছেন। আছেন স্ট্রাইকার সুমন রেজা। আর তেকাঠির নিচে চোটের কারণে মিতুল মারমার জায়গায় আছেন সুজন হোাসেনও।

স্বাগতিকদের দর্শকদের সামনে সমানে সমান লড়াইয়ে কেউ কাউকে ছাড় দেয়নি। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ নির্ভর খেলা হয়েছে। তবে গোলের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম দেখা গেছে। তাতে গোলের দেখা মেলেনি।

শুরুতে বাংলাদেশ ভয় ধরায় ৯ মিনিটে। জামালের ক্রসে তপুর হেড কিরণ জেমজং প্রতিহত করেন।

আবার নেপালও সুযাগ পায়। ৩০ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে অনন্ত তামাংয়ের ব্যাক হেড পোস্টে ঢোকার মুহূর্তে সুজন হোসেন ঝাঁপিয়ে পড়ে রুখে দেন।

৩৯ মিনিটে রহমতের লম্বা থ্রো-ইন থেকে পাওয়া বল গোলকিপার কিরণ প্রতিহত করলে সুমন রেজা পেয়ে বাঁ পায়ে ক্রস বারের ওপর দিয়ে মেরে সুযোগ নষ্ট করেন।

বাংলাদেশের একাদশ:

সুজন হোসেন,জামাল ভূঁইয়া,রহমত মিয়া,তপু বর্মণ,মোহাম্মদ হৃদয়,রাকিব হোসেন,তারিক কাজী,সোহেল রানা,মোহাম্মদ ইব্রাহিম,সুমন রেজা ও সাদ উদ্দিন।

 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
জামাল ভূঁইয়াবাংলাদেশ ফুটবল
মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় ইসলামী গণতান্ত্রিক পার্টির নিন্দা
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
কাকরাইলে মোবাইল কোর্ট অভিযান: কালো ধোঁয়া নির্গমনে ৬ মামলা, জরিমানা
চবির প্রশাসনিক ভবনের নাম ‘জমিদার ভবন’ লিখে দিলো বামপন্থি সংগঠনগুলো
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা-আগুন, পরিস্থিতি থমথমে 
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
