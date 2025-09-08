X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাচদের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন দেপাই

  স্পোর্টস ডেস্ক
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২২আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২২
সতীর্থদের সঙ্গে উদযাপন করছেন দেপাই।

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে লিথুয়ানিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডস। জয়ের দিন আবার ডাচদের হয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ড গড়েছেন মেমফিস দেপাই। 

৩১ বছর বয়সী করিন্থিয়ানসের ফরোয়ার্ড দেপাই ম্যাচের ১১তম মিনিটে তার রেকর্ড গড়া ৫১তম আন্তর্জাতিক গোলটি করেন। এই গোলটি করে আরেক তারকা রবিন ফন পার্সিকে অতিক্রম করেন তিনি।

দেপাই অবশ্য পার্সির রেকর্ড অতিক্রম করেই থামেননি। ৬৩ মিনিটে জয়সূচক গোলটিও করেছেন। যার ফলে লিথুয়ানিয়া দারুণ প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিলেও ম্যাচটা শেষ হয়েছে ৩-২ ব্যবধানে। 

দেপাইয়ের শুরুর গোলের পর ৩৩ মিনিটে কুইন্টেন টিম্বারের গোলে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল নেদারল্যান্ডস। কিন্তু লিথুয়ানিয়া ৩৬ ও ৪৩ মিনিটে গভিডাস গিনেটিস ও এডভিনাস গিরডভাইনিসের গোলে প্রথমার্ধেই ম্যাচে সমতা ফেরায়। কিন্তু বিরতির পর শেষ আধা ঘণ্টা বাকি থাকতে ডেনজেল ডামফ্রিসের ক্রসে হেড করে দলকে জয়ের পথে নিয়ে গেছেন দেপাই। 

দেপাই আগে পিএসভি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, লিওঁ, বার্সেলোনা ও অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে খেলেছেন। গত বছর পাড়ি জমান ব্রাজিলে। ২০১৩ সালে নেদারল্যান্ডসের জার্সিতে অভিষেকের পর প্রথম আন্তর্জাতিক গোলটি করেন ২০১৪ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বিশ্বকাপ বাছাই-ইউরোপআন্তর্জাতিক ফুটবল
সম্পর্কিত
অপ্রতিরোধ্য স্পেন, ঘুরে দাঁড়িয়েছে জার্মানি 
থুতু মেরে ৬ ম্যাচ নিষিদ্ধ সুয়ারেজ
এশিয়ান ফুটসালে রাহবার অধিনায়ক, ১২ দিন আগে যাচ্ছে বাংলাদেশ
সর্বশেষ খবর
নারী সাহায্যকর্মীদের ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের আহ্বান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পনারী সাহায্যকর্মীদের ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের আহ্বান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার
চট্টগ্রামে চাঁদা না পেয়ে গ্যারেজ মালিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা
চট্টগ্রামে চাঁদা না পেয়ে গ্যারেজ মালিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা
সাংবাদিক আরিফকে নির্যাতন: সাবেক ডিসি সুলতানার জামিন বিষয়ে আদেশ মঙ্গলবার
সাংবাদিক আরিফকে নির্যাতন: সাবেক ডিসি সুলতানার জামিন বিষয়ে আদেশ মঙ্গলবার
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশের আম্পায়ার
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশের আম্পায়ার
সর্বাধিক পঠিত
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media