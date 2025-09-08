ডাচদের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন দেপাই

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে লিথুয়ানিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডস। জয়ের দিন আবার ডাচদের হয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ড গড়েছেন মেমফিস দেপাই।
৩১ বছর বয়সী করিন্থিয়ানসের ফরোয়ার্ড দেপাই ম্যাচের ১১তম মিনিটে তার রেকর্ড গড়া ৫১তম আন্তর্জাতিক গোলটি করেন। এই গোলটি করে আরেক তারকা রবিন ফন পার্সিকে অতিক্রম করেন তিনি।
দেপাই অবশ্য পার্সির রেকর্ড অতিক্রম করেই থামেননি। ৬৩ মিনিটে জয়সূচক গোলটিও করেছেন। যার ফলে লিথুয়ানিয়া দারুণ প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিলেও ম্যাচটা শেষ হয়েছে ৩-২ ব্যবধানে।
দেপাইয়ের শুরুর গোলের পর ৩৩ মিনিটে কুইন্টেন টিম্বারের গোলে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল নেদারল্যান্ডস। কিন্তু লিথুয়ানিয়া ৩৬ ও ৪৩ মিনিটে গভিডাস গিনেটিস ও এডভিনাস গিরডভাইনিসের গোলে প্রথমার্ধেই ম্যাচে সমতা ফেরায়। কিন্তু বিরতির পর শেষ আধা ঘণ্টা বাকি থাকতে ডেনজেল ডামফ্রিসের ক্রসে হেড করে দলকে জয়ের পথে নিয়ে গেছেন দেপাই।
দেপাই আগে পিএসভি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, লিওঁ, বার্সেলোনা ও অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে খেলেছেন। গত বছর পাড়ি জমান ব্রাজিলে। ২০১৩ সালে নেদারল্যান্ডসের জার্সিতে অভিষেকের পর প্রথম আন্তর্জাতিক গোলটি করেন ২০১৪ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।