সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
কাঠমান্ডুর বিক্ষোভে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ হচ্ছে না

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩২আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩২
প্রথম ম্যাচটি ড্র হয়েছে।

নেপালের বিপক্ষে দ্বিতীয় ও শেষ ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচটি মঙ্গলবার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তরুণদের বিক্ষোভে উত্তাল পুরো নেপাল। যার প্রভাবে ম্যাচটি স্থগিত করা হয়েছে। অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ও তাদের সরকারের মধ্যে সন্ধ্যায় আলোচনার পর এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাফুফে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। 

এর আগে দিনভর এ নিয়ে অস্থিরতা চলেছে। সোমবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন হওয়ার পর আর হোটেল থেকে বের হতে পারেনি জামাল ভূঁইয়ারা। মাঠের অনুশীলনও পণ্ড হয়ে যায়।

জামাল ভূঁইয়ারা তার পর বাধ্য হয়ে ইনডোরে অনুশীলন করেছেন। হোটেলেই প্রায় দেড় ঘণ্টার মতো ঘাম ঝড়িয়েছেন তারা।

নেপালে তরুণদের বিক্ষোভে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ায় রাজধানী কাঠমান্ডুতে কারফিউ জারি করা হয়েছে। বেড়েছে হতাহতের সংখ্যাও। 
বাফুফে জানিয়েছে, কাঠমান্ডুর সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

বাফুফে বলেছে, ‘আমাদের সকল সমর্থক ও ফুটবল পরিবারকে আশ্বস্ত করতে চাই, আমাদের দলের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।’ 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ফুটবল
গত এক বছরে পুলিশ একটাও মিথ্যা-গায়েবি মামলা করেনি: অ্যাটর্নি জেনারেল
সাংবাদিকদের কল্যাণে শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়: তথ্য উপদেষ্টা
ইউক্রেনীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রে রুশ হামলায় বিভিন্ন স্থানে ব্ল্যাকআউট
জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে: ঢাবি উপাচার্য
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
 
 
