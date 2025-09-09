স্টপেজ টাইমের গোলে উদ্ধার ইতালি

জুনেই নরওয়ের কাছে হেরে বিশ্বকাপ বাছাই ক্যাম্পেইন শঙ্কার মাঝে ফেলে দিয়েছিল ইতালি। ইসরায়েলের বিপক্ষেও সেই শঙ্কা জোরালো হতে বসেছিল। কিন্তু সোমবার পাগলাটে এক থ্রিলারের জন্ম দিয়ে শেষ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেছে আজ্জুরিরা। সান্দ্রো তোনালির স্টপেজ টাইমের গোলে ৫-৪ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইতালি।
ম্যাচে দুবার অগ্রগামিতা পেয়েই ইতালিকে চাপে ফেলার চেষ্টা করেছে ইসরায়েল। ১৬ মিনিটে লোকাতেল্লির আত্মঘাতী গোল এগিয়ে দেয় তাদের। ৪০ মিনিটে সমতা ফেরান ময়েস কিন। ৫২ মিনিটে আবার ইসরায়েলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ডোর পেরেজ। ৫৪ মিনিটে আবারও ইতালিকে সমতায় ফেরানোর দায়িত্ব নেন ময়েস কিন।
৫৮ মিনিটে পলিতানোর গোলে অবশেষে প্রথমবার অগ্রগামিতা পায় ইতালি। তার পর ৮১ মিনিটে রাসপাদোরির চতুর্থ গোল আরও এগিয়ে দেয়। ততক্ষণে ধারণা করা হচ্ছিল ম্যাচের ভাগ্য বুঝি এবার নিষ্পত্তির পথে! কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে ইসরায়েল দুই মিনিটে দুই গোল শোধ দিয়ে ইতালিকে আবার ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়। ৮৭ মিনিটে বাস্তোনির আত্মঘাতী গোলের পর ৮৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের দেখা পান পেরেজ।
তার পর অবিশ্বাস্যভাবে স্টপেজ টাইমের প্রথম মিনিটে তোনালির বাঁকানো শট ভাগ্য নির্ধারণ করেছে ইতালির। শুরুতে তার শট হুমকিহীন মনে হলেও জটলার মধ্য দিয়েই সেটা জড়িয়েছে জালে।
এই জয়ে গ্রুপ আইয়ের দুইয়ে উঠেছে ইতালি। ৪ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৯ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নরওয়ে।