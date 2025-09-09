X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্টপেজ টাইমের গোলে উদ্ধার ইতালি

স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:০১আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৮
শেষ মুহূর্তের গোলে জিতেছে ইতালি।

জুনেই নরওয়ের কাছে হেরে বিশ্বকাপ বাছাই ক্যাম্পেইন শঙ্কার মাঝে ফেলে দিয়েছিল ইতালি। ইসরায়েলের বিপক্ষেও সেই শঙ্কা জোরালো হতে বসেছিল। কিন্তু সোমবার পাগলাটে এক থ্রিলারের জন্ম দিয়ে শেষ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেছে আজ্জুরিরা। সান্দ্রো তোনালির স্টপেজ টাইমের গোলে ৫-৪ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইতালি। 

ম্যাচে দুবার অগ্রগামিতা পেয়েই ইতালিকে চাপে ফেলার চেষ্টা করেছে ইসরায়েল। ১৬ মিনিটে লোকাতেল্লির আত্মঘাতী গোল এগিয়ে দেয় তাদের। ৪০ মিনিটে সমতা ফেরান ময়েস কিন। ৫২ মিনিটে আবার ইসরায়েলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ডোর পেরেজ। ৫৪ মিনিটে আবারও ইতালিকে সমতায় ফেরানোর দায়িত্ব নেন ময়েস কিন।

৫৮ মিনিটে পলিতানোর গোলে অবশেষে প্রথমবার অগ্রগামিতা পায় ইতালি। তার পর ৮১ মিনিটে রাসপাদোরির চতুর্থ গোল আরও এগিয়ে দেয়। ততক্ষণে ধারণা করা হচ্ছিল ম্যাচের ভাগ্য বুঝি এবার নিষ্পত্তির পথে! কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে ইসরায়েল দুই মিনিটে দুই গোল শোধ দিয়ে ইতালিকে আবার ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়। ৮৭ মিনিটে বাস্তোনির আত্মঘাতী গোলের পর ৮৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের দেখা পান পেরেজ। 

তার পর অবিশ্বাস্যভাবে স্টপেজ টাইমের প্রথম মিনিটে তোনালির বাঁকানো শট ভাগ্য নির্ধারণ করেছে ইতালির। শুরুতে তার শট হুমকিহীন মনে হলেও জটলার মধ্য দিয়েই সেটা জড়িয়েছে জালে। 

এই জয়ে গ্রুপ আইয়ের দুইয়ে উঠেছে ইতালি। ৪ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৯ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নরওয়ে। 

 

/এফআইআর/    
বিষয়:
বিশ্বকাপ বাছাই-ইউরোপ
সম্পর্কিত
ডাচদের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন দেপাই
অপ্রতিরোধ্য স্পেন, ঘুরে দাঁড়িয়েছে জার্মানি 
অধিনায়ক হয়ে পোল্যান্ড দলে ফিরবেন লেভানডোভস্কি
সর্বশেষ খবর
সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় সাবেক ডিসি সুলতানার জামিন
সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় সাবেক ডিসি সুলতানার জামিন
ডাকসু নির্বাচন: তিন ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ৩৫ শতাংশ
ডাকসু নির্বাচন: তিন ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ৩৫ শতাংশ
আজ আফগান-হংকং লড়াইয়ে শুরু এশিয়া কাপ
আজ আফগান-হংকং লড়াইয়ে শুরু এশিয়া কাপ
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় আটক দুই
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় আটক দুই
সর্বাধিক পঠিত
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media