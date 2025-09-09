X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
১২ মিনিটের ঝড়ে সিঙ্গাপুরকে বিধ্বস্ত করেছে বাংলাদেশ 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৫আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৯
শেষটা জয়ে রাঙিছেন মোরসালিনরা।

এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ বাছাইয়ে টানা দুই ম্যাচ হারায় চূড়ান্ত পর্বে যেতে পারেনি বাংলাদেশ। মঙ্গলবার ছিল গ্রুপের শেষ ম্যাচ। সেই ম্যাচে অবশ্য জেগে উঠেছে বাংলাদেশ। সিঙ্গাপুরকে ৪-১ গোলে বিধস্ত করে শেষটা ভালোভাবে রাঙিয়েছে তারা। গোল পেয়েছেন ফাহামিদুল ইসলাম, আল আমিন, শেখ মোরসালিন ও মহসিন আহমেদ। 

ভিয়েতনামে হওয়া এই ম্যাচের প্রথমার্ধ কোনও গোল হয়নি। বিরতির পর ফাহামিদুল ইসলাম নামলে আক্রমণে ধার বাড়ে। শেষ ২০ মিনিটে হয়েছে ৫ টি গোল! ৭০ মিনিটে বাংলাদেশ এগিয়ে যায়।  সতীর্থের পাসে ফাহামিদুল ইসলাম বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের জোরালো শটে দৃষ্টিনন্দন গোলটি করেন। এসময় ডিফেন্ডাররা চেষ্টা করেও তাকে আটকাতে পারেননি।  দুই  মিনিট পর বাংলাদেশ পায় দ্বিতীয় গোল। একক প্রচেষ্টায় বক্সে ঢুকে দেখেশুনে ডান পায়ের কোনাকুনি শটে আল আমিন গোলকিপারকে পরাস্ত করেন।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দলের উদযাপনের মুহূর্ত। ৮০ মিনিটে মহসিন আহমেদ বক্সে ঢুকে ফাঁকা পোস্টে তৃতীয় গোল করে বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নেন। ৮২ মিনিটে চতুর্থ গোল পায় বাংলাদেশ।  এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে শেখ মোরসালিন বক্সের বাইর থেকে দারুণ এক শটে জাল কাঁপান। যোগ করা সময়ে খাইরিন নাদিম শোধ দেন  এক গোল। তার পরেও ৪-১ গোলের হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে সিঙ্গাপুর।

 

বাংলাদেশ ফুটবল
