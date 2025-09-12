চ্যাম্পিয়ন হতে শ্রীলঙ্কা যাচ্ছে বাংলাদেশের ছেলেরা

আগামী ১৫ -২৭ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে হতে যাচ্ছে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ। ছেলেদের এই টুর্নামেন্টে শিরোপা জয়ের স্বপ্ন নিয়ে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) কলম্বো যাচ্ছে বাংলাদেশ দল।
যদিও গত বছর ভুটানে এই আসরের ফাইনালে ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। এবার অবশ্য ট্রফি জয়ই বড় লক্ষ্য।
‘এ’ গ্রুপে শ্রীলঙ্কা ও নেপালের সঙ্গে লড়াই করে জায়গা করে নিতে হবে নক আউট পর্বে। ১৮ সেপ্টেম্বর নেপাল ও ২১ সেপ্টেম্বর স্বাগতিকদের বিপক্ষে ম্যাচ।
শিরোপা জেতার জন্য গত দেড় মাস ধরে যশোরের শামস-উল-হুদা ফুটবল একাডেমিতে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন খেলোয়াড়েরা।
এই টুর্নামেন্ট উপলক্ষে শুক্রবার বাফুফে ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন বলেছেন, ‘আমাদের প্রস্তুতি খুবই ভালো হয়েছে। খেলোয়াড়েরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং তাদের মধ্যে জেতার ক্ষুধা দেখতে পাচ্ছি।’
প্রতিপক্ষ নিয়ে ছোটনের সরাসরি কথা, ‘আমরা জানি, আমাদের প্রতিপক্ষ কারা এবং তাদের দুর্বলতা ও শক্তির দিকগুলো নিয়ে আমরা কাজ করেছি। এবার আমাদের লক্ষ্য একটাই- চ্যাম্পিয়ন হওয়া।’
দলের অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল কোচের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছেন, ‘আমরা গতবারের ফাইনাল হারের কষ্ট ভুলিনি। সেই হার থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। আমরা এবার শুধু সেমিফাইনাল বা ফাইনাল খেলার জন্য যাচ্ছি না, আমরা শিরোপা জিতেই দেশে ফিরতে চাই।’