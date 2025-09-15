X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
ডার্বিতে হাল্যান্ডের জোড়া গোল, শেষ মুহূর্তে জিতেছে লিভারপুল

স্পোর্টস ডেস্ক
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৫৯আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৫৯
সিটির জয়ে জোড়া গোল করেছেন হাল্যান্ড।

ফিল ফোডেনের হেড এবং আর্লিং হাল্যান্ডের চমৎকার দুই গোলের সুবাদে প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ডার্বি জিতেছে সিটি। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে তারা। 

মৌসুমে ফিল ফোডেন প্রথমবার শুরুর একাদশে ফিরেছিলেন। নেমেই ১৮ মিনিটে জেরেমি ডকুর ক্রস থেকে হেড করে ম্যানচেস্টার সিটিকে এগিয়ে দেন তিনি। কয়েকদিন আগে দেশের হয়ে মাঠ কাঁপানো হাল্যান্ড এদিনও ছিলেন বিধ্বংসী ভূমিকায়।  ৫৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান সিটির। পুরোটা সময় ইউনাইটেডের রক্ষণে বুলডোজার চালানো ২৫ বছর বয়সী ৬৮ মিনিটে পান জোড়া গোল। ৪ ম্যাচে দুই জয়ে আটে উঠেছে সিটি। এক জয়ে ১৪তম স্থানে রয়েছে ম্যানইউ। 

অপর দিকে, পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় থাকা লিভারপুল শেষ দিকে যোগ হওয়া সময়ে কষ্টার্জিত ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। বার্নলির বিপক্ষে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করতে অবদান মোহাম্মদ সালাহর। ৯০+৫ মিনিটে এসে পেনাল্টি থেকে জয় নিশ্চিত করেন তিনি। 

প্রমোশন পেয়ে ওঠা বার্নলি চ্যাম্পিয়নদের পুরোটা সময়ই বাক্সবন্দি করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু শেষ দিকে যোগ হওয়া সময়ে ভুল করে বসেন হ্যানিবল মেজব্রি। পেনাল্টি এরিয়াায় হ্যান্ডবল করে বসলে সালাহ স্পট কিক থেকে পাওয়া সুযোগ মিস করেননি। 

এই জয়ে প্রিমিয়ার লিগে চার ম্যাচ জিতে শতভাগ রেকর্ড ধরে রেখেছে লিভারপুল।  সবগুলোই জিতেছে ৮০ মিনিটের পর। তাতে টেবিলের শীর্ষস্থানও ধরে রেখেছে তারা। তাদের সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট। তাদের পরই ৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে আর্সেনাল। 

 

ম্যান সিটিলিভারপুল ফুটবল ক্লাবইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
