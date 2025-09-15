X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
গোল উৎসবে জিতেছে বার্সা

স্পোর্টস ডেস্ক
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৩আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৮
জোড়া গোল করেছেন রাফিনহা।

বার্সেলোনা গত সপ্তাহে রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল। সেই হতাশা থেকে বের হতে ভ্যালেন্সিয়ার ওপর ঝড় বইয়ে দিয়েছে তারা। করেছে গোল উৎসব। লা লিগায় বার্সেলোনা জিতেছে ৬-০ গোলে! জোড়া গোলের দেখা পেয়েছেন ফেরমিন লোপেজ, রাফিনহা ও রবের্ত লেভানডোভস্কি। 

লামিনে ইয়ামাল না থাকলেও আক্রমণে ধার কম ছিল না বার্সার। ২৯ মিনিটে বার্সাকে এগিয়ে দেন লোপেজ। তখনও বোঝা যায়নি দ্বিতীয়ার্ধে বার্সা কী জমিয়ে রেখেছে। রীতিমতো ত্রাস ছড়িয়েছে তারা। 

৫৩ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তুলেন রাফিনহা।  তিন মিনিট পর লোপেজ দেখা পান দ্বিতীয় গোলের। ৬৬ মিনিটে রাফিনও জোড়া তুলে নেন। শেষ ১৫ মিনিটে ভ্যালেন্সিয়ার দুর্দশা আরও বাড়ান লেভানডোভস্কি। বদলি হিসেবে নেমে ৭৬ ও ৮৬ মিনিটে তুলে নেন দুই গোল।

সহজ জয়ে টেবিলে এখন দুই নম্বরে কাতালানা জায়ান্টরা। ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট তাদের। ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ।  

 

লা লিগা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
রাকসুর নির্বাচনি প্রচারণা শুরু, আচরণবিধি ভঙ্গ করলে শাস্তি
ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
যে কারণে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
