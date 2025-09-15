গোল উৎসবে জিতেছে বার্সা

বার্সেলোনা গত সপ্তাহে রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল। সেই হতাশা থেকে বের হতে ভ্যালেন্সিয়ার ওপর ঝড় বইয়ে দিয়েছে তারা। করেছে গোল উৎসব। লা লিগায় বার্সেলোনা জিতেছে ৬-০ গোলে! জোড়া গোলের দেখা পেয়েছেন ফেরমিন লোপেজ, রাফিনহা ও রবের্ত লেভানডোভস্কি।
লামিনে ইয়ামাল না থাকলেও আক্রমণে ধার কম ছিল না বার্সার। ২৯ মিনিটে বার্সাকে এগিয়ে দেন লোপেজ। তখনও বোঝা যায়নি দ্বিতীয়ার্ধে বার্সা কী জমিয়ে রেখেছে। রীতিমতো ত্রাস ছড়িয়েছে তারা।
৫৩ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তুলেন রাফিনহা। তিন মিনিট পর লোপেজ দেখা পান দ্বিতীয় গোলের। ৬৬ মিনিটে রাফিনও জোড়া তুলে নেন। শেষ ১৫ মিনিটে ভ্যালেন্সিয়ার দুর্দশা আরও বাড়ান লেভানডোভস্কি। বদলি হিসেবে নেমে ৭৬ ও ৮৬ মিনিটে তুলে নেন দুই গোল।
সহজ জয়ে টেবিলে এখন দুই নম্বরে কাতালানা জায়ান্টরা। ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট তাদের। ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ।