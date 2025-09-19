X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
কুমিল্লাতে আজ ব্রাজিলিয়ান বনাম ঘানার স্ট্রাইকারের লড়াইও

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০১আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১৯
দোরিয়েলতন ও বোয়েটাং

চ্যালেঞ্জ কাপে গতবার বসুন্ধরা কিংস ৩-১ গোলে মোহামেডানকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল। সেই ম্যাচে ছিলেন না দুদলের স্ট্রাইকার ব্রাজিলিয়ান দোরিয়েলতন কিংবা স্যামুয়েলে বোয়েটাং। 

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে তারা মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। তাই লড়াইটা অনেকটা তাদের মধ্যেও।

গতবার কিংস অ্যারেনায় মোহামেডানকে ৩-১ গোলে হারায় কিংস। সুলেমানে দিয়াবাতে মোহামেডানকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরান তপু বর্মন। পরে ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও মিগেল ফিগেইরার লক্ষ্যভেদে জয় পায় কিংস।

এবারের প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন। মাঝে ভারতের ওডিসা এফসিতে খেলে এসে আবারও এই মৌসুমে কিংসে নাম লেখিয়েছেন দোরিয়েলতন। তাই তার ওপর ভরসাটা একটু বেশি।

৩৫ বছর বয়সী দোরিয়েলতন এর আগে কিংসের হয়ে ৩৪ ম্যাচে ৩৫ গোল করে সুনাম কুড়িয়েছেন। নম্বর নাইন হিসেবে তাই আর্জেন্টিনার কোচের বড় ভরসার নাম।

অন্যদিকে এতোদিন মালির স্ট্রাইকার সুলেমানে দিয়াবাতের ওপর ভরসা করে চলেছিল মোহামেডান। তবে এবার দিয়াবাতে আবাহনীতে নাম লিখিয়েছেন। সাদা-কালোদের বড় ভরসার নাম রহমতগঞ্জের ঘানাইয়ান ফরোয়ার্ড স্যামুয়েল বোয়েটাং। ১৯ গোল করে গত লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন।

আজ তার ওপর দৃষ্টি থাকবে সমর্থকদের। সর্বোচ্চ গোলদাতার হয়ে বোয়েটাং বলেছিলেন, ‘এটি আমার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতার স্বীকৃতি। ২০২১ সালে ঘানার দ্বিতীয় স্তরের লিগে ২১ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলাম। বাংলাদেশে প্রথম মৌসুম ছিল গতবার। প্রথমেই সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে পারবো ভাবিনি। এখন ক্লাব বদল করে মোহামেডানে এসেছি। এখানেও সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে চাই।’

দোরিয়েলতনে কিংসে শিরোপা নাকি বোয়েটাংয়ে অভাব পূরণ মোহামেডানের তা আজ দুপুর আড়াইটা থেকে পরিষ্কার হবে। নাকি এই দুই তারকা ছাপিয়ে অন্য কেউ জয়ের নায়ক হবেন, তার জন্য অপেক্ষা।

/টিএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
মোহামেডান
