চীনে ৮ গোলে জয় পেলো বাংলাদেশ

চীনের লিজাংয়ে তিয়ানইউ লিওফাং অনূর্ধ্ব-১৭ আমন্ত্রিত ফুটবল টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে বাংলাদেশের একাডেমি দল। প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের সেনইয়াং অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে হারিয়েছিল ৪-০ গোলে। আজ শ্রীলঙ্কার একাডেমি দলকে গোলের মাল পরিয়েছে। ৮-০ গোলে ধসিয়ে দিয়েছে তারা।
প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল লাল সবুজ দল। সোমবার বাংলাদেশের একচেটিয়া আধিপত্যের ম্যাচে মেহেদী ও তাহসান দুটি করে গোল করেন। নাইম,রনি,হেদায়েত ও স্বপন একটি করে গোল করে দলকে বড় জয় এনে দেন। এরপর গ্রুপের শেষ ম্যাচে খেলবে বাংলাদেশ চীনের ইউহান দলের বিপক্ষে।