এবার মালয়েশিয়ার কাছে হারলো বাংলাদেশ

এএফসি এশিয়ান ফুটসাল বাছাই টুর্নামেন্টে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ স্বাগতিক মালয়েশিয়ার কাছে ৭-১ গোলে হেরেছে।
আগের ম্যাচে শক্তিশালী ইরানের কাছে হারের পর আজও দ্বিতীয় ম্যাচে অসহায় আত্মসমর্পণ।
ম্যাচের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের হয়ে ফুটসালে প্রথম গোল করেন ফায়েদ আজিম।
যদিও প্রথমার্ধে মালয়েশিয়া ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ৪ গোল হজম করে বাংলাদেশ।
২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে। বাছাই পর্বের আট গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও সেরা সাত রানার্স আপ আগামী বছর এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলবে। প্রথম দুই ম্যাচ হারায় বাংলাদেশের বিদায় প্রায় নিশ্চিত।