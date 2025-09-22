X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
এবার মালয়েশিয়ার কাছে হারলো বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৬আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৬
বাংলাদেশ স্বাগতিক মালয়েশিয়ার কাছে ৭-১ গোলে হেরেছে

এএফসি এশিয়ান ফুটসাল বাছাই টুর্নামেন্টে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ স্বাগতিক মালয়েশিয়ার কাছে ৭-১ গোলে হেরেছে।

আগের ম্যাচে শক্তিশালী ইরানের কাছে হারের পর আজও দ্বিতীয় ম্যাচে অসহায় আত্মসমর্পণ।

ম্যাচের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের হয়ে ফুটসালে প্রথম গোল করেন ফায়েদ আজিম।

 যদিও প্রথমার্ধে মালয়েশিয়া ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ৪ গোল হজম করে বাংলাদেশ।

২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে। বাছাই পর্বের আট গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও সেরা সাত রানার্স আপ আগামী বছর এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলবে। প্রথম দুই ম্যাচ হারায় বাংলাদেশের বিদায় প্রায় নিশ্চিত।

 

মালয়েশিয়া
