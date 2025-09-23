X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
বোয়েটাংয়ের হ্যাটট্রিকে ৫ গোলের ম্যাচ জিতলো মোহামেডান, কিংসের ড্র

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৩আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৩
হ্যাটট্রিক করেছেন বোয়েটাং।

ফেডারেশন কাপ ফুটবলে ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান স্পোর্টিং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বাংলাদেশ পুলিশ এফসিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দারুণ জয় পেয়েছে। দলের জয়ে ঘানার স্ট্রাইকার স্যামুয়েল বোয়েটাং হ্যাটট্রিক করেছেন। 

কুমিল্লার ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার স্যামুয়েল বোয়েটাং ১১, ৪৭ ও ৭৩ মিনিটে হ্যাটট্রিক পান। পুলিশের ইসা ফয়সাল ৯ ও দানিলো অগাস্টো ৩০ মিনিটে একটি করে গোল করে ব্যবধান কমান।

অন্য দিকে, কিংস অ্যারেনায় ফেডারেশন কাপের প্রথম ম্যাচে আজ বসুন্ধরা কিংস এগিয়ে থেকেও ১-১ গোলে ড্র করেছে ফর্টিস এফসির সঙ্গে। ৪৭ মিনিটে দরিয়েলতন গোমেজ নাসিমেন্তোর গোলে লিড নেওয়ার পর ফর্টিসকে ৮৫ মিনিটে গোল উপহার দেন তারিক কাজী। 

ঘরোয়া ফুটবল
