শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
পিছিয়ে থেকে বার্সেলোনার দারুণ জয়

স্পোর্টস ডেস্ক
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৪আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৪
বার্সেলোনার উচ্ছ্বাস

আগে গোল করে রিয়াল ওবেইদো স্বপ্ন দেখছিল। তবে বার্সেলোনার ম্যাচে ফিরতে সময় লাগেনি। লা লিগায় হ্যান্সি ফ্লিকের দল ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান কমালো। ৬ ম্যাচ শেষে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা। শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ১৮।

বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিপক্ষের মাঠে বার্সেলোনা আক্রমণে এগিয়ে থেকেও আগে গোল পায়নি।

৩২ মিনিটে রাফিনিয়ার নিচু শট পোস্টে লাগে। সেই বলে দুরূহ কোণ থেকে আরাহোর শট প্রতিহত করেন গোলকিপার।

পরের মিনিটে বার্সেলোনা গোল হজম করে। গোলকিপার হোয়ান গার্সিয়ার ভুলে রেইনার দুর্দান্ত গোলে এগিয়ে যায় ওবেইদো। বক্সের অনেকটা বাইরে এসে ক্লিয়ারের চেষ্টায় বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এক সতীর্থকে পাস দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের পায়ে তুলে দেন গার্সিয়া। প্রায় ৪০ গজ দূর থেকে জোরালো শটে বল জালে পাঠান স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রেইনা।

তবে ৫৬ মিনিটে সমতায় ফেরে বার্সেলোনা। দূরের পোস্টে পা ছুঁয়ে জালে জড়ান ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়া।

৬৫ মিনিটে রাফিনিয়ার জায়গায় লেভানদোভস্কিকে মাঠে নেমে গোলও পান। ৭০ মিনিটে ডান দিক থেকে ফ্রেংকি ডি ইয়ংয়ের ক্রসে কাছের পোস্টে দারুণ হেডে দলকে এগিয়ে নেন ৩৭ বছর বয়সী পোলিশ স্ট্রাইকার।

ম্যাচ শেষ হওয়ার দুই মিনিট আগে রাশফোর্ডের কর্নারে হেডে গোল করেন উরুগুয়ের ডিফেন্ডার আরাহো।

/টিএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
লা লিগাবার্সেলোনারিয়াল মাদ্রিদ
