X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বড় চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ: কাবরেরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২৫আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৭
৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ

এশিয়ান কাপ বাছাই ফুটবলে আগামী ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। এ ম্যাচকে সামনে রেখে ঢাকায় জাতীয় স্টেডিয়ামে চলছে জামাল ভূঁইয়াদের নিবিড় অনুশীলন। তাদের নিয়েই নিজেদের মাঠে বড় চ্যালেঞ্জে জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ; এমনটাই বললেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।

রবিবার (৫ অক্টোবর) অনুশীলনের ফাঁকে কাবরেরা সাংবাদিকদের বলেন, 'অনুশীলন খুব ভালো চলছে। ক্যাম্পের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত দলের অগ্রগতিতে আমি খুবই খুশি ও ইতিবাচক। সব ঠিকঠাক চলছে। আরও চারটি অনুশীলন সেশন বাকি আছে। বড় চ্যালেঞ্জের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হওয়ার সময় এটা।'

দলে চোটের হানার বিষয়ে কাবরেরা বলেন, 'সুমন আর ইব্রাহিম দুজনই ভালো অবস্থায় এসেছিল। তারিক তপু আর আল আমিন এই পাঁচ জনের কিছুটা চোট ছিল। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি যেন সুমন ও ইব্রাহিম সময়মতো চোট কাটিয়ে ওঠে, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং ক্লাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে—যেখানে তারা পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে।’

বড় চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ: কাবরেরা

তিনি আরও বলেন, ‘তারিক, তপু ও আল আমিনের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। তারিক আর আলামিন আজই অনুশীলনে ফিরবে, আশা করি তপুও খুব শিগগিরই ফিরবে।'

হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচে পুরো তিন পয়েন্টই পেতে চান বাংলাদেশের এই স্প্যানিশ কোচ। তার পরিষ্কার কথা, 'আমরা সবার কাছেই বড় পারফরম্যান্স প্রত্যাশা করি। এটা আমাদের জন্য দারুণ একটা সুযোগ—নিজেদের মাঠে খেলে তিন পয়েন্ট পাওয়ার, আবার মূল পর্বে খেলার দৌড়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার। আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে চাই। যারা এখন দলে আছে, তাদের সবার কাছে এটাই মূল লক্ষ্য, তেমনি হামজা ও শমিতের জন্যও।'

ইংলিশ লিগে খেলা হামজা চৌধুরী আগামীকাল সকালে ঢাকা আসছেন। কাবরেরা তাই আশাবাদী কণ্ঠে বললেন, 'হামজা কাল সকালেই আসছে, সব ঠিক থাকলে তিনটি অনুশীলন সেশন করবে আমাদের সঙ্গে। শমিতের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু কঠিন। সে পরশু রাতে আসবে, শুধু ম্যাচের আগের দিনই অনুশীলন করতে পারবে। তাই তার অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

প্রতিপক্ষ হংকং নিয়ে কাবরেরার মূল্যায়ন

‘আমাদের বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি। আমরা পুরোপুরি আশাবাদী যে তিন পয়েন্ট নিতে পারবো। হংকং খুবই শক্তিশালী দল, শারীরিকভাবে কঠিন প্রতিপক্ষ। অবশ্যই তাদের বিপক্ষে আমরা ভুগবো। তবে আমাদের সঠিক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামতে হবে। একে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যদি আমরা একতাবদ্ধ থাকি, আগের মতো পারফর্ম করতে পারি, আমাদের বিশ্বাস আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো।'

তিনি আরও বলেন, 'তারা কঠিন দল, যেমনটা বলেছি শারীরিকভাবে শক্তিশালী। তাদের দলে বিভিন্ন বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় আছে। অনেকে চাইনিজ সুপার লিগেও খেলে। সিঙ্গাপুর ও ভারতের বিপক্ষে তাদের খেলা দেখেছি। প্রথম থেকেই বলেছি, এই গ্রুপের দলগুলোর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। তাই ম্যাচটা কঠিন হবে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি জেতা সম্ভব।

কাবরেরা বলেন, ‘আমরা এখনো সব দিক নিয়ে কাজ করছি, বিশেষ করে সেসব জায়গায় যা সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ঠিকভাবে কাজ করেনি। অনেক কিছুই ভালো ছিল, কিন্তু কিছু মুহূর্তে আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে কীভাবে উন্নতি করা যায়,  কীভাবে আরও ধারাবাহিক হওয়া যায় এবং অবশ্যই কীভাবে আরও গোল করা যায়, যা আমাদের তিন পয়েন্ট দেবে—সেসব নিয়ে কাজ করেছি।'

সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের পারফরম্যান্স

হামজার পারফরম্যান্স নিয়ে কোচ বলেন, 'এখন পর্যন্ত সেই পজিশনে হামজা দারুণ খেলেছে। গত ম্যাচের কিছু সময় সে আরও ওপরে খেলেছে। যেটা নিয়ে আগেও ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল। ডিফেন্সে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি আক্রমণেও তার অবদান চাই আমরা। যেন সে সেকেন্ড লাইন থেকে উঠে এসে সুযোগ তৈরি করতে পারে।

সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তেও ওর ভালো কিছু সুযোগ ছিল। তাই আমি মনে করি, সে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে যেমন কাজ করেছে, আক্রমণাত্মক ভূমিকাতেও সমানভাবে সফল হয়েছে।’

কোচ আরও বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তেও ভালো কিছু সুযোগ ছিল তার সামনে। ডিফেন্সিভ ও অফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে এই মিশ্র ভূমিকায় স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারছে বলে আমার মনে হয়।'

/টিএ/এম/এমওএফ/
বিষয়:
হামজা চৌধুরী
সম্পর্কিত
দ্বিতীয় দিন অনুশীলনে জামাল-ফাহামিদুলরা
এক ঘণ্টায় শেষ বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট 
হামজা ছাড়াও বাংলাদেশ শক্তিশালী দল: নেপাল কোচ
সর্বশেষ খবর
সৌদি আরবে এক সপ্তাহে গ্রেফতার ১৮ হাজার অবৈধ প্রবাসী
সৌদি আরবে এক সপ্তাহে গ্রেফতার ১৮ হাজার অবৈধ প্রবাসী
সেপ্টেম্বরে রফতানি কমেছে ৪.৬১ শতাংশ, তৈরি পোশাক খাতের ধাক্কা মূল কারণ
সেপ্টেম্বরে রফতানি কমেছে ৪.৬১ শতাংশ, তৈরি পোশাক খাতের ধাক্কা মূল কারণ
হঠাৎ ঝড়ে ভেঙে পড়লো ঘরবাড়ি
হঠাৎ ঝড়ে ভেঙে পড়লো ঘরবাড়ি
‘দেশে শিশু সংগঠনগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত হচ্ছে’
‘দেশে শিশু সংগঠনগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত হচ্ছে’
সর্বাধিক পঠিত
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media