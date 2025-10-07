পাসপোর্ট চুরি হওয়ায় মাল্টার বিপক্ষে খেলতে পারছেন না ডাচ খেলোয়াড়

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মাল্টার বিপক্ষে বৃহস্পতিবার অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে নেদারল্যান্ডস। কিন্তু সেই ম্যাচে খেলা হচ্ছে না তাদের সর্বোচ্চ গোলদাতা মেমফিস ডেপাইর। খেলতে না পারার কারণ ব্রাজিলে তার পাসপোর্ট চুরি হয়েছে! সেখানে তিনি স্থানীয় ক্লাব করিন্থিয়ান্সের হয়ে খেলছেন।
৩১ বছর বয়সী ডেপাই গত মাসে লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে জোড়া গোল করে রবিন ফন পার্সির রেকর্ড ভেঙেছিলেন। সেই গোলের মাধ্যমে তার মোট গোলসংখ্যা দাঁড়ায় ৫২। তবে এবার মাল্টার বিপক্ষে সুযোগ ছিল সেই গোল সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়ার। জুনে ঘরের মাঠে এই দলটিকেই ৮-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ডাচরা।
নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবারই আমস্টারডামে ফেরার কথা ছিল ডেপাইয়ের। কিন্তু পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ায় সোমবার পর্যন্ত তার যাত্রা বিলম্বিত হয়।
ডাচ কোচ রোনাল্ড কোম্যান সোমবার সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘এই সপ্তাহে ওকে নিয়ে আমার যে পরিকল্পনা ছিল, সেটায় একটু পরিবর্তন আসছে। ও খেলবে না, শুরুতেই না।’
এর আগে ডাচ ফুটবল ফেডারেশন (কেএনভিবি) এক বিবৃতিতে জানায়, ‘খেলোয়াড় জানিয়েছেন তার পাসপোর্ট চুরি হয়েছে, যার কারণে রবিবার রাতে নির্ধারিত ফ্লাইটে তিনি উঠতে পারেননি।’
হাস্যরসের সুরে কোম্যান আরও বলেছেন, ‘মেমফিস ব্রাজিলে তার পাসপোর্ট খুঁজে পায়নি, তবু সে বিমানবন্দরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু পাসপোর্ট ছাড়া উড়োজাহাজে ওঠা যায় না—সেটা মেমফিস ডেপাই হলেও না।’
আর কিছু হারিয়েছে কি না, এমন প্রশ্নে কোচ জানান, ‘না, শুধু পাসপোর্টই হারিয়েছে। আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো, তাই আমি একদমই সন্দেহ করছি না। এখন সে ইমার্জেন্সি পাসপোর্টে ভ্রমণ করছে এবং মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে নেদারল্যান্ডসে পৌঁছে যাবে। মাঝে মাঝে দেরি তো সবারই হতে পারে, এটাকে কোনো শাস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে না।’
মাল্টার বিপক্ষে জিতলে নেদারল্যান্ডস তিন পয়েন্টের ব্যবধানে গ্রুপের শীর্ষে উঠবে। প্রথম চার ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। গোল ব্যবধানে তারা এগিয়ে পোল্যান্ডের চেয়ে, যাদের হাতে এখনও একটি ম্যাচ বাকি।
রবিবার ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেলবে নেদারল্যান্ডস। ওই ম্যাচে ডেপাইয়ের ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলবে, আর রানার্সআপ দল যাবে প্লে-অফে।