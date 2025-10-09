X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সালাহর জোড়া গোলে ২০২৬ বিশ্বকাপে মিসর

  স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৩৫আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০২:০৮
জোড়া গোল করেছেন সালাহ (ডানে।)

মোহাম্মদ সালাহর জোড়া গোলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের মূলপর্ব নিশ্চিত করেছে মিসর। 

গ্রুপ ‘এ’-এর শীর্ষস্থান নিশ্চিত করতে শেষ দুই ম্যাচের মধ্যে একটি জয়ই যথেষ্ট ছিল মিসরের জন্য। নিরপেক্ষ ভেন্যু কাসাব্লাঙ্কায় জিবুতির বিপক্ষে ৩-০ গোলের অনায়াস জয়ে মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে তারা। 

অষ্টম মিনিটেই ফারাওরা এগিয়ে যায় ইব্রাহিম আদেলের হেডে। এরপর মাত্র ছয় মিনিট পর ট্রেজেগের পাস ধরে বল জালে পাঠান লিভারপুল তারকা সালাহ।

এই মৌসুমে লিভারপুলের জার্সিতে সালাহর পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনা থাকলেও জাতীয় দলের জার্সিতে ছিলেন বেশ সরব। প্রথমার্ধেই আরও একটি গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বারের ওপর দিয়ে যায় শট। 

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার গতি কিছুটা কমলেও শেষ দিকে দুর্দান্ত এক লব শটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের তৃতীয় গোলটি করেন সালাহ।

এই জয়ে আফ্রিকার তৃতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছে মিসর। তাদের আগে টিকিট কেটেছে মরক্কো ও তিউনিসিয়া।

রেকর্ড সাতবারের আফ্রিকা কাপ অব নেশনস চ্যাম্পিয়ন মিসর বিশ্বকাপের মঞ্চে এর আগে মাত্র তিনবার ১৯৩৪, ১৯৯০ ও ২০১৮ সালে খেলেছে।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬
